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Осквернен памятник советскому солдату

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Мэр Кедайняйского района (Литва) Валентинас Тамулис считает хулиганством случай, когда красной краской был осквернен памятник советскому военному на кладбище в Шете.

Nuotrauka kedainiai.lt

А по поводу демонтажа таких памятников мэр хочет услышать более четкий подход государства. 

«Я оцениваю это как случай хулиганства, более того, вчера был День траура и надежды. Каким бы ни был подход к этим скульптурам советских военных, находящимся у нас, я все равно не буду терпимо относиться к такому поведению», – сказал В. Тамулис BNS в понедельник.

Он отметил, что в памятники советского наследия есть не только в Шете, а также и за пределами самоуправления – по вопросу демонтажа таких памятников мэр хотел бы услышать позицию власти.

«Если демонтировать, то нужен государственный подход, ведь не только в Шете могилы советских солдат, и такая скульптура, есть еще и на самом кладбище в Кейдайняй», – сказал районный мэр.

«Это не может быть решением лишь одного самоуправления, не только в Кедайняй есть такие вещи»,  – добавил он.

Он также сообщил, что в самоуправлении действует Комиссия исторической памяти, которая должна рассмотреть вопрос памятника в Шете, однако пока его не планируется сносить. 

По утверждению Департамента полиции, сообщение об облитом краской памятнике в Шете поступило вечером воскресенья. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Тем временем

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал варварством осквернение памятника советскому солдату.

«Это, безусловно, варварский, дикий поступок, – сказал посол, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. – Произошел он, отметим, в День скорби и надежды в Литве, когда по всей стране вспоминали жертв сталинских репрессий».

«Нетрудно было заметить, что скорбь по невинным жертвам исподволь переносится уже не только на Советский Союз, но и на современную Россию, – добавил А. Удальцов. – Мстить же за все страдания советскому солдату, который пришел в Прибалтику с освободительной миссией и погиб здесь в боях с немецко-фашистскими захватчиками, просто подло».

Информация «ЛК», BNS 

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