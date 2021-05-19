Мэр Мариямполе намерен призами поощрять людей вакцинироваться

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Мэр литовского города Мариямполе намерен билетами в кинотеатры, на культурные мероприятия, призами или лотереями поощрять людей идти вакцинироваться от COVID-19 и так использовать оставшиеся дозы вакцины.

«И какая-нибудь лотерея в конце недели — выиграть там 1 тыс. евро тоже может мотивировать некоторых людей (…) Цель одна — привить как можно больше жителей нашего самоуправления», — сказал во вторник телеканалу TV3 Повилас Исода.

«Я считаю, что к этому процессу нужно относиться творчески, искать», — добавил он.

По словам мэра, это поможет использовать все оставшиеся в самоуправлении дозы вакцины после того, как начнется массовая вакцинация.