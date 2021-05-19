Нелегальные мигранты штурмовали границу Испании

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В понедельник вечером, ночью и во вторник на рассвете 6 тыс нелегальных мигрантов по морю и суше пересекли границу между Испанией и Марокко и проникли на территорию испанского анклава Сеута.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, въезд 6 тыс человек за 24 часа – беспрецедентное событие для Испании. Подобные цифры не были зафиксированы даже во времена наибольшего миграционного кризиса. Самый последний рекорд был побит в ноябре 2020 года, когда в Испанию проникли 2188 человек. Массовое вторжение марокканцев из-за бездействия сил безопасности марокканской жандармерии происходит в контексте дипломатической напряженности с Марокко.

По заявлению министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, 1500 из 6 тыс мигрантов, прибывших в Сеуту, уже возвращены Марокко.

По словам министра, 6 тыс иммигрантов составляют 7 процентов от общей численности населения самой Сеуты (85 000 жителей).

Почти треть всех нелегалов, оказавшихся за ночь в Испании — несовершеннолетние. Ключевой вопрос будет заключаться в том, что будет с несовершеннолетними, на которых не распространяются соглашения о возвращении мигрантов. Многие шли в Испанию целыми семьями. В Сеуте происходят стычки между местным населением и мигрантами. Власти Испании мобилизовали армию для обеспечения порядка в городе.

Мобилизованная армия и полиция Испании отправили назад в Марокко полторы тысячи мигрантов. По словам властей, они намерены продолжать возвращение мигрантов на родину, пока ситуация не стабилизируется.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес срочно отменил свой визит в Париж и отправился в Сеуту, пишет El Pais. Санчес считает ситуацию очень серьезной, и призвал Марокко решать кризис в духе добрососедства.

«Территориальная целостность границ Сеуты и Мелильи, которые также входят в ЕС, будут защищаться при любых обстоятельствах и всеми необходимыми способами», — сказал Педро Санчес.