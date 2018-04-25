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Меркель и Зеленский обсудили встречу «нормандской четверки»

Фото president.gov.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась подготовка к возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), пишет ТАСС.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Оба [лидера] были едины во мнении, что условия для такой встречи после того, как трехсторонняя Контактная группа 1 октября смогла договориться о дальнейшем разведении сил на линии соприкосновения, последовательности проведения региональных выборов на территориях востока Украины, а также вступлении в силу особого статуса для этого региона, выполнены», — отметил Зайберт.

Меркель и Зеленский, по его информации, подчеркнули важность скорейшего достижения договоренности о будущем транзите газа из России в Европу через Украину.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже.

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