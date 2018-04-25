Р. Карбаускис рассматривает возможность баллотироваться на пост спикера

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис обещает провести голосование по отставке спикера Виктораса Пранцкетиса 17 октября.

Он также рассматривает возможность баллотироваться на пост главы парламента.

«На следующей неделе, 17 октября, все будут», – сказал журналистам в четверг Р. Карбаускис, отвечая на вопрос о планах голосования по В. Пранцкетису.

На вопрос о том, не рассматривает ли он сам возможность претендовать на эту позицию, Р. Карбаускис ответил: «Думаю». Лидер «аграриев» также сказал, что этот вопрос рассмотрит правящая коалиция.

«Коалиция решит, когда придет время. Коалиция рассмотрит этот вопрос, мы слышим очень большое желание оппозиции, чтобы я этот вопрос рассмотрел, мы это обсудим. Это вопрос, который следует рассмотреть, и сегодня я не хочу говорить, что это невозможно», – сказал Р. Карбаускис.

Поскольку Р. Карбаускис стремится снять В. Пранцкетиса с поста главы парламента, оппозиционные консерваторы и социал-демократы призвали лидера ЛСКЗ взять на себя ответственность и самому претендовать в председатели сейма.

Сначала Р. Карбаускис назвал такие заявления оппозиции шутками, напомнив, что в подписанном в июле коалиционном соглашении эта позиция предусмотрена для партнеров по коалиции – социал-трудовиков.

Договор тогда подписали ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, и «Порядок и справедливость». В. Пранцкетис не согласен уходить с поста спикера по собственному желанию и призывает провести голосование по его отставке.

Несколько месяцев назад «аграрии» собрали необходимые подписи депутатов о недоверии спикеру сейма, однако не зарегистрировали этот проект до сих пор в связи с риском того, что голосов для отставки будет недостаточно. Для этого требуется минимум 71 голос «за» отставку.