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Меркель не исключила изменения европейских договоров после Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Европейскому союзу может потребоваться внесение изменений в договоры, чтобы повысить конкурентоспособность после Brexit.

Об этом она заявила в понедельник в Берлине после переговоров с австрийским коллегой Себастьяном Курцем, сообщает ТАСС.

«Могу себе представить, что изменения договоров будут при наличии необходимости. В результате выхода Великобритании из Европейского союза нам следует повышать свою конкурентоспособность <…> Нам следует действовать быстрее», — сказала канцлер. «Если для этого необходимо менять договор, то я к этому готова», — добавила Меркель. Однако, по ее словам, «это не является самоцелью».

Великобритания официально покинула ЕС поздно вечером в пятницу по лондонскому времени. Теперь начался переходный период, который будет продолжаться до 31 декабря 2020 года. За это время стороны должны заключить соглашение о будущих отношениях, которое должно будет вступить в силу с 1 января 2021 года, если никто из участников переговоров не попросит отсрочку.

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