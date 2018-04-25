Меркель предлагает реформировать Совбез ООН

Фото Администрации президента Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за реформу Совет безопасности ООН из-за злоупотребления правом вето. Обращение Меркель к ООН во вторник, 22 сентября, опубликовал спикер правительства ФРГ Штефен Зайберт в Twitter.

Подробностей своего предложения Меркель не назвала.

В обращении она упрекнула членов ООН в нехватке командного духа, а также раскритиковала страны за попытки решить проблемы самостоятельно.

«Ошибается всякий, кто думает, что справится лучше самостоятельно. Наше благополучие разделено. И наши страдания тоже. Мы один мир», — заявила она.

Как известно, право вето имеют пять постоянных членов Совбеза ООН — Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. всего в Совбез входят 15 стран-членов.

Напомним, сегодня начнется первая в истории сессия Генассамблеи ООН в онлайн-режиме. Лидеры ряда стран записали видеообращения вместо выступлений.