Меркель призвала Европу к самостоятельности

Фото Офис президента Украины

Европа должна быть готова брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал, так как ее отношения с США продолжат меняться. Об этом в опубликованном интервью газете Financial Times заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Внимание США к Европе слабеет, и так будет при любом президенте, — сказала Меркель. — Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности».

По ее словам, это касается и военной сферы, где Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на это больше 2% от ВВП, предусмотренных обязательствами членов НАТО перед альянсом. По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону «само собой не является достаточным».

«Европа также должна, если это необходимо, быть готовой вмешиваться в разрешение конфликтов за рубежом. Примером этого мне представляется Африка», — сказала Меркель, напомнив об участии Бундесвера в международных миссиях в Афганистане, Мали, Сенегале и Сомали.