Меркель призвала Европу к самостоятельности

Европа должна быть готова брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал, так как ее отношения с США продолжат меняться. Об этом в опубликованном интервью газете Financial Times заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Внимание США к Европе слабеет, и так будет при любом президенте, — сказала Меркель. — Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности».
По ее словам, это касается и военной сферы, где Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на это больше 2% от ВВП, предусмотренных обязательствами членов НАТО перед альянсом. По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону «само собой не является достаточным».
«Европа также должна, если это необходимо, быть готовой вмешиваться в разрешение конфликтов за рубежом. Примером этого мне представляется Африка», — сказала Меркель, напомнив об участии Бундесвера в международных миссиях в Афганистане, Мали, Сенегале и Сомали.
При этом канцлер подчеркнула, что сотрудничество Европы и США будет продолжаться и иметь большое значение «особенно в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов».
По ее словам, залогом успеха ФРГ и Европы в международной политике будет единство ЕС, поскольку «Германия слишком мала для того, чтобы самостоятельно оказывать существенное геополитическое влияние» в мире.
Она также заявила о нежелательности торговых конфликтов между странами Запада и КНР на фоне усиливающейся экономической конкуренции, так как «изоляция от Китая не является решением».korrespondent.net
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