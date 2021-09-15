Меркель: вступление Балкан в ЕС представляет стратегический интерес для евросообщества

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Интеграция балканских стран в Европейский союз представляет стратегический интерес для всего евросообщества. Об этом заявила во вторник по итогам встречи с лидерами государств региона в Тиране канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

«Евросоюз имеет стратегический интерес в том, чтобы [балканский] регион стал частью европейской семьи», — приводит слова Меркель северомакедонский «Канал 5».

В то же время канцлер ФРГ отметила, что на пути к достижению этой цели по-прежнему имеются препятствия.