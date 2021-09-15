МВД предлагает в экстремальной ситуации задерживать нелегалов на неограниченный срок

По словам вице-министра, возражения против неограниченного срока связаны с вероятными нарушениями прав человека.

Позже министр ВД Агне Билотайте сказала журналистам, что МВД еще окончательно не определилось с тем, вносить ли предложение о неограниченном задержании.

В июле на внеочередной сессии МВД уже вносило такое предложение, однако сейм вписал шестимесячный срок задержания из опасений, что бессрочное задержание может нарушать права человека.

Сейчас в Законе о правовом положении иностранцев предусмотрено, что в случае войны, чрезвычайной, экстремальной ситуации просители убежища могут быть задержаны на срок до полугода, пока будет рассматриваться их прошение.

По словам А. Абрамавичюса, по истечении шестимесячного срока нужно будет обращаться в суд по поводу ограничения передвижения нелегального мигранта. Суд может продлить срок задержания до 18 месяцев.

«После этого мы должны будет предоставить временный вид на жительство», – сказал вице-министр.

Ирак не склонен разговаривать

Директор Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте сказала, что в течение шести месяцев после задержания мигранта его прошение о предоставлении убежища, скорее всего, будет рассмотрено и, вероятнее всего, отклонено.

По ее словам, в таком случае должна включиться процедура их возвращения в страну происхождения, однако есть государства, которые отказываются принять возвращаемых мигрантов.

Посол по вопросам миграции, бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс на заседании сообщил, что официальные лица Ирака отказываются говорить с Литвой о принудительном возвращении граждан этой страны.

«Наш представитель готов отправиться в Ирак, но пока не получает визу», – сказал он.

Л. Линкявичюс надеется, что изменения в этом вопросе станут возможны после выборов в Ираке.

В числе предложений – специальный статус, комендантский час

Председатель КНБО, консерватор Лауринас Касчюнас, в свою очередь, сказал, что если через шесть месяцев мигрантам будет разрешено свободно передвигаться, может начаться новая волна нелегальной миграции.

«Может создаться нарратив, что, мол, подождите шесть месяцев и можно будет свободно передвигаться. (…) А мы декларируем, что Литва никогда не будет путем нелегальной миграции», – сказал он.

Член комитета, социал-демократ Довиле Шакалене сказала, что если разрешить экономическим мигрантам оставаться в Евросоюзе (ЕС), то может быть искажен принцип статуса беженца.

«Если они не соответствуют Конвенции о беженцах, а мы все равно предоставляем им вид на жительство, тогда мы открываем более широкий путь, эти люди страдают, наше общество страдает, экономическими мигрантами «забивается» вся система ведомств, настоящие беженцы не могут получить помощь, так как оказываются в меньшинстве, они по сути становятся невидимым», – сказала политик.

Она предложила Литве рассмотреть возможность покупать услугу поселения мигрантов ближе к стране их происхождения, как это делает Дания, чтобы мигрантам были гарантированы подходящие условия для жизни и другие права.

По словам Д. Шакалене, также стоит подумать об узаконивании нового статуса – нелегального мигранта. Он позволил бы иностранцу свободнее жить в Литве, но запрещал бы покидать страну.

Вице-министр ВД признал, что вопрос об узаконивании такого статуса рассматривается.

Вице-министр социальной защиты и труда Юстина Якшене сообщила, что МВД внесены предложения применять в отношении представителей уязвимых групп не задержание, а иные меры.

«Может применяться и комендантский час, можно выпускать членов семей не всех сразу, можно применять только четыре часа свободного передвижения. Эти меры имеются», – сказала она.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них – жители Ирака.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

По данным МВД, убежища в Литве попросили примерно 2140 мигрантов, 562 прошения рассмотрены и отклонены.

За период с начала года 140 иностранцев сами покинули страну или были высланы.