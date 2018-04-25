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Российский оппозиционный политик А. Навальный находится в Вильнюсе

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Грета Тунберг отказалась от экологической премии Северного совета

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Расследование коррупции в полиции Каунаса ведется в международном масштабе

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В поле зрения СРФП – Tez Tour и другие компании

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В ноябре подпишут договор о закупке внедорожников на сумму 149 млн. евро

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В Эстонии возбуждено дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег

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Культура

Мероприятия ноября

Фото pixabay.com

Литовский гастрономический фестиваль

4 — 10 ноября

В разных точках города

Facebook: Lietuvos gastronomijos savaitė

Пробуйте! Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по вильнюсским ресторанам и открывайте для себя неожиданные вкусы. Специальные меню, дегустационные ужины и особенные творения шеф-поваров города поразят вас. В ваших руках судьба титула «Звезды гастрономической недели», так что пробуйте и оценивайте.

XIV Международный фольклорный фестиваль Покровские колокола

6 — 10 ноября

В разных точках города

www. arinuska.lt

«Покровские колокола» — международный фестиваль, который за короткое время сумел завоевать огромный авторитет не только в Литве, но и за ее пределами и стать в один ряд с самыми крупными и престижными фестивалями страны. Кажется, будто это было вчера. Первый Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола» заявляет о себе, пробует собирать профессионалов из разных стран, пробивает недоверие скептиков, завоевывает симпатии разборчивых вильнюсских зрителей. И сегодня фестиваль проходит уже в тринадцатый раз.

Кинофорум европейских стран «Scanorama»

7 — 24 ноября

В разных точках города

www.scanorama.lt

Самый долгожданный бал для киногурманов – сделать выбор из обширной фестивальной программы нелегко. Здесь и кинотрадиции, и последняя мода, и фильмы, изучающие самые неудобные вопросы. Путешествуйте по просторам европейского кинематографа – от классики до наших дней – и посмотрите лучшие, самые ценные, признанные в Европе фильмы. Главный вопрос: как успеть увидеть все?

Mеждународный литературный фестиваль «Вильняус лапай» 2019

 7 — 10 ноября

Различные места

Авторы идеи фестиваля «Вильняус лапай» стремятся привлечь достойное внимание к публичным чтениям писателей и поэтов, поэтому основной осью фестиваля станут авторы литературных произведений и их творчество: поэты и прозаики будут читать свои произведения и общаться с публикой.

Международный джазовый фестиваль «Vilnius Mama Jazz»

13 — 17 ноября

В разных точках города

www.vilniusmamajazz.lt

Да грянет джаз! Узнайте, что происходит сегодня в мире джаза, как изменяется эта музыка, что актуально сегодня. Посещайте не только концерты. Интересуйтесь джазом на специальных выставках, участвуйте в беседах с исполнителями. Здесь вас ждут не только выступления знаменитых зарубежных артистов, но и обширная программа литовского джаза, специальные художественные программы, созданные специально к фестивалю, выступления юных исполнителей. Джаза и в зале, и в жизни не бывает слишком много.

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