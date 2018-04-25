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Виленский Вестник

Место встречи – гора Таурас

Фото vilnius.lt

На горе Таурас, на месте снесенного Дворца профсоюзов, появится не только новый национальный концертный зал. Намечено, что эта гора в центре города станет местом для встреч, тихого отдыха от городского шума и любования прекрасной панорамой Вильнюса.

На территории парка на горе Таурас будут оборудованы многофункциональное игровое пространство, обзорные и спортивные площадки, зона отдыха, посажено много зелени, установлены скамейки и фонтанчики с питьевой водой. Авторы проекта продумали его так, что на горе будет чем заняться и летом, и зимой. Территорию Лютеранского сада планируется превратить в тихую зону отдыха мемориального характера, где посетители смогут ознакомиться с историей этого места. Исходя из геофизических, археологических, исторических и архитектурных исследований будет отрегулирована сеть тропинок, выделены контуры бывшего кладбища и др. 

Вильнюсское самоуправление подписало договор о финансировании проекта, в том числе и на средства Евросоюза. 

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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