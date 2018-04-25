default image
Вильнюс приглашает: 6 июля - традиционное исполнение литовского гимна

Подробнее...
default image
День государственности

Подробнее...
default image
Следующая остановка – США

Подробнее...
default image
Во сколько обходится воспитание ребенка

Подробнее...
default image
Закончена прокладка газопровода GIPL под рекой Нерис

Подробнее...
default image
Место встречи – гора Таурас

Подробнее...
default image
Мистический фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса».

Подробнее...
default image
Компромисс не найден

Подробнее...
default image
Дорогу молодым

Подробнее...
default image
ВВП Литвы за 2-ой квартал будет лучше благодаря внутреннему спросу

Подробнее...
default image
Пляж раздора

Подробнее...
default image
Свеча памяти

Подробнее...
default image
Экзамен по литовскому языку: «шоковая терапия» для выпускников школ нацменьшинств

Подробнее...
default image
Посол Литвы в России: Нужно стараться понять друг друга

Подробнее...
default image
Молодые люди на рынке труда

Подробнее...
default image
К. Будрис назначен замдиректора ДГБ на второй срок полномочий

Подробнее...
default image
Вандализм

Подробнее...
default image
Минфин: спад экономики Литвы в этом году составит 7%, рост в следующем году - 5,9%

Подробнее...
default image
Они соединяют Литву с морем

Подробнее...
default image
Рекс

Подробнее...
default image
София Слуцкая, Иулиания Ольшанская

Подробнее...
default image
Израиль вернёт ряд ограничений из-за новой вспышки коронавируса

Подробнее...
default image
Уволен глава Дирекции автодорог В. Андреевас

Подробнее...
default image
Германия и Испания отказываются от угля

Подробнее...
default image
В Литву будет запрещен въезд иностранцам из Швеции, Люксембурга и Португалии

Подробнее...
default image
В Польше новые правила дорожного движения

Подробнее...
default image
Ряд стран переживает второй пик COVID-19 − ВОЗ

Подробнее...
default image
В мае в Литве сумма новых жилищных кредитов сократилась, а проценты – выросли

Подробнее...
default image
Тренер каунасского БК "Жальгирисa" переходит в "Барселону"

Подробнее...
default image
Сегодня вступают в силу поправки в Конституцию России

Подробнее...
default image
Истинные последствия пандемии для экономики Литвы будут ощутимы осенью

Подробнее...
default image
В МАГАТЭ назвали возможную причину всплеска радиации в Европе

Подробнее...
default image
Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19

Подробнее...
default image
Подешевение овощей и горючего замедлило рост инфляции, говорит А. Изгородин

Подробнее...
default image
Италия открыла границы для граждан 14 стран вне ЕС, но с условием обсервации

Подробнее...
default image
Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений в Балтийском море

Подробнее...
default image
В Монголии зафиксировали вспышку чумы

Подробнее...
default image
В июле в аэропорты Литвы возвращаются 70 направлений полетов

Подробнее...
default image
В Китае появился горизонтальный небоскрёб

Подробнее...
default image
Офис президента: инфраструктура Rail Baltica должна быть в управлении госпредприятия

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Закончена прокладка газопровода GIPL под рекой Нерис

Фото lrv.lt

В рамках проекта строительства магистрального газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, успешно проведены работы по горизонтальному направленному бурению (HDD) под рекой Нерис (Вилия). Отрезок газопровода для сокращения влияния на окружающую среду был проложен по дну реки, на глубине в 20 метров, он будет соединен с уже проложенной трубой, сообщила компания-оператор системы передачи газа Amber Grid. 

Для прокладки газопровода через реки была привлечена команда специалистов из германской компании LMR Drilling, вскоре она передислоцирует свое оборудование на другой этап работ HDD под Неманом, у Пуни (Алитусский район). Работы в этом месте продлятся до сентября. 

«Работы по прокладке газопровода идут быстрее, чем планировалось, мы обеспечили финансирование проекта, а реализованный сложный этап работ HDD позволяет надеяться, что также слаженно удастся проложить трубопровод и под крупнейшей рекой Литвы», – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Газопровод, который соединит Балтийские страны и Финляндию с общим газовым рынком ЕС, будет проложен до конца 2021 года. В Литве он прокладывается через девять самоуправлений: Ширвинтай, Вильнюсского, Кайшяйдорского, Электренского, Пренайского, Бирштонского, Алитусского районов, Мариямполе, Лаздияй. 

Газопровод в Литве прокладывает компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba, трубы поставляет польская Izostal. Проект финансируется на средства помощи ЕС, кредитные средства и собственные средства компаний. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.