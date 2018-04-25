Закончена прокладка газопровода GIPL под рекой Нерис

Фото lrv.lt

В рамках проекта строительства магистрального газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, успешно проведены работы по горизонтальному направленному бурению (HDD) под рекой Нерис (Вилия). Отрезок газопровода для сокращения влияния на окружающую среду был проложен по дну реки, на глубине в 20 метров, он будет соединен с уже проложенной трубой, сообщила компания-оператор системы передачи газа Amber Grid.

Для прокладки газопровода через реки была привлечена команда специалистов из германской компании LMR Drilling, вскоре она передислоцирует свое оборудование на другой этап работ HDD под Неманом, у Пуни (Алитусский район). Работы в этом месте продлятся до сентября.

«Работы по прокладке газопровода идут быстрее, чем планировалось, мы обеспечили финансирование проекта, а реализованный сложный этап работ HDD позволяет надеяться, что также слаженно удастся проложить трубопровод и под крупнейшей рекой Литвы», – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Газопровод, который соединит Балтийские страны и Финляндию с общим газовым рынком ЕС, будет проложен до конца 2021 года. В Литве он прокладывается через девять самоуправлений: Ширвинтай, Вильнюсского, Кайшяйдорского, Электренского, Пренайского, Бирштонского, Алитусского районов, Мариямполе, Лаздияй.

Газопровод в Литве прокладывает компания Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba, трубы поставляет польская Izostal. Проект финансируется на средства помощи ЕС, кредитные средства и собственные средства компаний.