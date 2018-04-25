Во сколько обходится воспитание ребенка

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Специалисты Финансового института Swedbank подсчитали, сколько в Литве требуется денег для воспитания ребенка, поскольку затраты действительно высокие.

По их данным, для семьи, живущей в Вильнюсе, расходы на ребенка до достижения совершеннолетия, даже в том случае если он не обучается в частном учебном заведении, составляют примерно 50 тысяч евро.

Специалисты напомнили, что для уменьшения последствий от воздействия коронавируса на детей решили выделить единовременную выплату в 120 евро, а на детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов – 200 евро. По их мнению, эти деньги, как и ежемесячные пособия, могут принести большую пользу, если родители инвестируют в будущее ребенка – учебу, самостоятельную жизнь или жилье.

При обучении в столице Литвы, по подсчетам Swedbank, в течение четырех лет потребуется сумма от 10 до 14 тысяч евро без платы за обучение. При этом за саму учебу дополнительно нужно от 1,5 до 3,5 тысячи евро в год.

Опрос населения показал, что на будущее своих детей в Литве копят чуть более 50 процентов родителей. Жители обычно хранят средства на текущем банковском счете или делают сбережения в наличных.

По мнению специалистов, есть более эффективные способы копить деньги на будущее детей. Например, сберегательный депозит на имя ребенка, инвестиционное страхование его жизни. Однако даже в этом случае есть ряд недостатков – такие, как риск потратить деньги до достижения совершеннолетия или неблагоприятные события на финансовых рынках.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщению Sswedbankas