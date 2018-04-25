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Виленский Вестник,Культура

Следующая остановка – США

Фото vilnius.lt

С 3 по 5 июля Вильнюс представит культурно-развлекательную программу, вдохновленную Соединенными Штатами.

Это будут третьи тематические выходные летних каникул, когда улицы города будут наполнены развлечениями, вкусной американской кухней и веселыми мероприятиями, включая концерты в стиле кантри и рок-музыки, матчи по американскому футболу и бейсболу, а также соревнования по поеданию хот-догов.

Программа предстоящих выходных дней «American Vacation» будет включать в себя мероприятия для путешественников всех возрастов и интересов. В столице прозвучат ритмы кантри, пройдут гавайская вечеринка, соревнования по американскому футболу, бейсболу и чемпионат по скейтбордингу. Большое внимание будет уделено американской еде и связанным с ней традициям: пройдут конкурсы поедания хот-догов и раскалывания орехов.

3 июля на пляже на площади Лукишкю состоится гавайская вечеринка, а в субботу она превратится в мизансцену Техаса, вдохновленную ритмами кантри.

На Ратушной площади будет расположен Голливуд с его аллеей звезд, красной дорожкой, выставкой старинных автомобилей, танцами линдихоп и концертом американских рок-хитов. 4 июля посольство США и Американская торговая палата будут приглашены для совместного празднования Дня независимости США. 

Участникам американских выходных в Вильнюсе будут доступны специальные скидки на проживание, развлечения и питание. Желающим получить эксклюзивные предложения предлагается зарегистрироваться на сайте проекта www.atostogosvilniuje.lt и получить код скидки. 

Вильнюсское самоуправление напоминает, что каждый второй летний уик-энд Вильнюс будет превращаться в другую страну. Настроение экзотического отпуска в городе будет создаваться культурой семи наиболее излюбленных путешественниками стран – Италии, Индии, США, Франции, Испании, Германии и Японии. Огромным преимуществом для желающих ощутить атмосферу этих стран является отсутствие необходимости авиаперелетов и поездок за тысячи километров от дома. Жителей и гостей города будут ждать кулинарные открытия традиционной кухни той или иной страны, концерты, необычные выставки и выступления, образовательные занятия для детей, специальные маршруты с гидами, эксклюзивные продукты тех стран и множество других впечатлений, присущих настоящему отпуску.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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