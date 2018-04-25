Фото BFL

6 июля, в День государственности (коронации Миндаугаса и Государственного гимна), жители страны смогут не только отдохнуть от работы, но и вспомнить свои корни. В каждом регионе пройдут торжественные мероприятия, а в конце дня все желающие смогут вместе исполнить национальный гимн.

В 10 час. пройдет церемония вручения государственных наград в Президентском дворце Литовской Республики (вход по пригласительным).

Торжественная церемония поднятия флага состоится в 12 час. на площади Дауканто в Вильнюсе. Затем выступит президент Литвы Гитанас Науседа.

В полдень состоится поднятие флага Ордена Креста Витиса в саду Военного музея Витаутаса Великого в Каунасе.

С 12.20 стартует традиционный забег с историческими флагами вдоль старой оборонительной стены Вильнюса.

В 12.30 состоится св. месса в Вильнюсской архикафедральной базилике.

С 10 до 18 час. во Дворце правителей Великого Княжества Литовского будут проведены образовательные и культурные мероприятия (вход по билетам).

С 14.00 до 17.00 – «Мы приглашаем вас поделиться историей». Состоится мероприятие во дворе Президентского дворца с видеотрансляцией из городов Литвы.

С 20.00 до 21.15 – «Возведение мостов единства в глобальном мире». Мероприятие-концерт «Гимн вокруг света 2020» на мосту Миндаугаса в Вильнюсе.

В 21 час. — исполнение гимна в Литве и во всем мире «Во имя единства процветающей Литвы». Идея исполнения совместного гимна литовцев всего мира зародилась несколько лет назад и нашла широкую поддержку.

День государственности приурочен к дню коронации великого князя Миндаугаса 6 июля 1253 года. Миндаугасу отводится выдающаяся роль в объединении государства. С этого события, как считают современные литовские историки, Литва ведет отсчет своей государственности, начало ориентации страны на западную демократию.

Информация «ЛК»