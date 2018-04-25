Вильнюс приглашает: 6 июля — традиционное исполнение литовского гимна

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Пандемия коронавируса, поразившая мир, изменила и празднование 6 июля. Главным событием этого дня станет традиционное исполнение литовского гимна в 21:00. Акция пройдет в 12-й раз во всем мире.

Чтобы обеспечить безопасность, но сохранить уникальное чувство общности, объединяющее соотечественников в разных уголках мира на несколько праздничных минут, организаторы предлагают вам выбрать безопасную среду и навести мосты единства, сохраняя при этом дистанцию размером с триколор Литвы.

Мосты единства

«В эти трудные для мира времена безопасность и здоровье человека являются главными приоритетами. Пока рано праздновать победу над коронавирусом. Однако мы можем праздновать единство людей, объединившихся для достижения общей цели перед лицом пандемии, которая, как мы видели, способна преодолеть расстояния, границы, национальности. В этом году гимн, исполняемый каждым из нас, станет символическим мостом единства. Даже на другом берегу — в другом штате, в другом городе, в закрытой квартире или в изолированном помещении — мы можем чувствовать единство с нашими соотечественниками, любимыми или просто другими людьми», — сообщил организатор инициативы «Гимн во всем мире» Раймундас Даубарас.

Принимая во внимание потенциальные риски для здоровья, в тех частях мира, где позволяют условия карантина, организаторы приглашают исполнить гимн возле мостов, соединяющих разные берега — на открытом воздухе, возле рек и других водоемов, сохраняя безопасное расстояние 1-2 метра друг от друга.

Такое расстояние не только считается безопасным из-за риска заражения вирусом, но и является символическим. Традиционно литовский флаг примерно такой же длины. Натянутый между собравшимися, он может стать еще одним символическим мостом единства.

Возможность отпраздновать единство человечества

Жителей стран приглашают присоединиться к литовским общинам мира, исполняющим Государственный гимн, и спеть свой национальный гимн сразу после литовского. Таким символическим образом была бы выражена солидарность каждого из нас с гражданами стран, затронутых пандемией, во всем мире. 6 июля мы будем праздновать единство человечества.

«В этом году врачи, ученые, журналисты, учителя, бизнесмены и все люди из разных стран мира объединили свои усилия и преследовали общую цель. Они сражались и продолжают сражаться против общего врага. Литовцы — открытая нация и могут расширить границы нашей национальной традиции. В этом году мы предлагаем вам пригласить своих иностранных друзей, соседей и коллег петь на реках и мостах. Пусть гимны других стран будут звучать после гимна Литвы. Таким образом мы отпразднуем не только нашу государственность, но и единение людей всего мира. Объединенное переплетение разных гимнов может стать символическим гимном человечества», — сказал Р. Даубарас.

Исполнение в символическом месте

В этом году Государственный гимн будет исполнен в самом сердце столицы — с башни Гядиминаса. Жителям и гостям столицы предлагается собраться на обоих берегах реки Нерис от Жверинаса до моста Миндаугаса и, соблюдая безопасную дистанцию, исполнить Государственный гимн, тем самым создав самый безопасный вильнюсский хор.

6 июля с 20 часов мост короля Миндаугаса, соединяющий историческую и современную части столицы, станет уникальной киносъемочной площадкой, с которой в прямом эфире LRT будет вести трансляцию мероприятия на Литву и весь мир. Это место было выбрано для трансляции не случайно — находясь в самом сердце литовской столицы, оно сочетает в себе всю символику 6 июля: коронация короля Миндаугаса, празднование государственности Литвы, идея моста дружбы, объединяющего людей во все мире.

Правда, доступ к мосту короля Миндаугаса будет ограничен в соответствии с правилами безопасного проведения мероприятий.

«События этого года требовали большого творческого подхода. Необходимо было найти способ обеспечить условия безопасности и в то же время создать и поддерживать чувство единения независимо от расстояния. Окончательный результат оценят участники мероприятия и зрители прямой трансляции, но мы чрезвычайно довольны выбранными визуальными и музыкальными решениями. Это будет впечатляющее событие, которое подарит долгожданный праздник», — сказал директор мероприятия Далюс Абарис.

В прямом эфире прозвучат выступления Мантаса Янкавичюса, Иевы Юозапайтите, Мартинаса Каваляускаса, Неды Малунавичюте, Юстинаса Лапатинскаса, Станиславаса Ставицкиса — Станаса, Гирманте Вайткуте, Айсте Смилгявичюте и других исполнителей.

6 июля ровно в 21 час. по литовскому времени в 12-й раз Государственный гимн будет исполняться одновременно по всему миру. Впервые таким образом гимн литовцами во всем мире был исполнен в 2009 году. Тогда он прозвучал в честь Тысячелетия Литвы, когда моряки нашей страны, совершив кругосветную регату на яхте «Амберсайл», пригласили 26 литовских общин вместе отпраздновать эту годовщину. Сегодня традиция, которой дорожат литовцы во всем мире, уже приобрела официальный статус — 6 июля отмечается не только как День государства, или коронации короля Миндаугаса, но и как день Государственного гимна.

Информация «ЛК», vilnius.lt