Место жительства в Литве декларировало более 3 млн человек

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Место жительства в самоуправлениях Литвы декларировало более 3 млн человек, сообщает Реестровый центр.

За девять месяцев этого года число людей, декларировавших место жительства в Литве, сократилось на 2,4 тыс. и на 1 октября составляло 3,03 млн.

«Однако в третьем квартале отмечено увеличение – примерно на полторы тысячи. В крупных городах лидирует Вильнюс, рост отмечается и в Каунасе, Клайпеде», – сказал на пресс-конференции глава Отдела открытия данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис.

Он подчеркивает, что декларированное место жительство не тождественно фактическому месту жительства, поэтому реальная численность населения страны может отличаться.

Численность населения Вильнюса в этом году выросла на 7,2 тыс. до 578 тыс., Каунаса – на 0,3 тыс. до 309 тыс., Клайпеды – на 1,1 тыс. до 166 тыс.