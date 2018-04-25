default image
США перебросят дивизию в Восточную Европу

Подробнее...
default image
Место жительства в Литве декларировало более 3 млн человек

Подробнее...
default image
В связи с отзывом визита Брюсселем Л.Линкявичюс не поедет в Минск

Подробнее...
default image
В Украине планируют ввести платный проезд для иностранных автомобилистов

Подробнее...
default image
Удостоена награды Польши

Подробнее...
default image
Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit

Подробнее...
default image
В ЕП в Брюсселе состоятся слушания В. Синкявичюса

Подробнее...
default image
Германия не поддерживает идею увеличения бюджета Евросоюза за счет увеличения взносов

Подробнее...
default image
Налог на автомобили предлагается связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро

Подробнее...
default image
В.Рупшис новому военкому США выразил надежду на укрепление сотрудничества

Подробнее...
default image
Жители могут вырабатывать электроэнергию на «виртуальной» солнечной электростанции

Подробнее...
default image
В США испытали межконтинентальную ракету

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил нового главу пожарной службы и главного архивариуса

Подробнее...
default image
Позицию ЛАБ по налогу С.Сквярнялис называет достойной сожаления

Подробнее...
default image
Власти Нью-Йорка запретили оскорблять мигрантов: штраф $250 тыс.

Подробнее...
default image
В. Андрюкайтис: я посоветовал В. Синкявичюсу не давать невзвешенные обещания

Подробнее...
default image
В ответственности В. Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы

Подробнее...
default image
Китаец решил раздобыть стартовый капитал и устроил фальшивую свадьбу

Подробнее...
default image
Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Общество,Регионы

Место жительства в Литве декларировало более 3 млн человек

Фото BFL

Место жительства в самоуправлениях Литвы декларировало более 3 млн человек, сообщает Реестровый центр.

За девять месяцев этого года число людей, декларировавших место жительства в Литве, сократилось на 2,4 тыс. и на 1 октября составляло 3,03 млн.

«Однако в третьем квартале отмечено увеличение – примерно на полторы тысячи. В крупных городах лидирует Вильнюс, рост отмечается и в Каунасе, Клайпеде», – сказал на пресс-конференции глава Отдела открытия данных Реестрового центра Паулюс Рудзкис.

Он подчеркивает, что декларированное место жительство не тождественно фактическому месту жительства, поэтому реальная численность населения страны может отличаться.

Численность населения Вильнюса в этом году выросла на 7,2 тыс. до 578 тыс., Каунаса – на 0,3 тыс. до 309 тыс., Клайпеды – на 1,1 тыс. до 166 тыс.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!