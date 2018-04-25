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США перебросят дивизию в Восточную Европу

Фото kam.lt

Американские военные планируют отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу в рамках учений Defender-2020 (Защитник-2020).

Об этом говорится в письме министерства обороны ФРГ к представителям парламентских фракций в комитете германского бундестага по обороне.

Отмечается, что Германия станет логистическим центром в ходе переброски американских военнослужащих в Польшу и страны Балтии.

Учения Defender-2020, в которых помимо США и Германии будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.

В них будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель – начало мая.

korrespondent.net
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