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За полугодие численность партий Литвы сократилась на 3,7 тыс. человек

Фото pixabay.com

За полугодие численность членов литовских партий сократилась со 114,5 тыс. до  110,7 тыс. человек, показывают новые данные Министерства юстиции.

По сравнению с мартом, когда партии последний раз декларировали свою численность, ряды всех партий поредели или остались без изменения. Единственная вновь учрежденная Партия свободы увеличила численность – с 2,3 тыс. до 2,9 тыс.

Самой многочисленной остается Литовская социал-демократическая партия с численностью 16,5 тыс. человек, в марте в партии состояло 17 тыс. человек.

Партия Союз отечества — Литовские христианские демократы на 1 октября декларировала численность 13,9 тыс. человек (в марте этого года – 14 тыс.), Партия труда – 11,4 тыс. человек (в марте – 11,8 тыс.), партия «Порядок и справедливость» – 11 тыс. (в марте – 11,2 тыс.).

В Литовском либеральном движении, по данным на 1 октября, состояло 6,9 тыс. человек (7,3 тыс. в марте), численность Литовского союза «крестьян» и «зеленых» за полугодие не изменилась и была 4,3 тыс., также, как и численность Литовского союза свободы (либералов) – 4,1 тыс. человек.

Литовская партия центра декларировала 3,87 тыс. членов (3,9 тыс. в марте), Литовская социал-демократическая трудовая партия – 3,3 тыс. (3,4 тыс. в марте). Численность Литовского союза народников и республиканцев остается без изменений – 3,3 тыс. человек.

Численность Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей тоже остается неизменной – 2,1 тыс. человек.

Свою численность не сообщил Минюсту только Союз русских Литвы, который в марте декларировал 2 тыс. членов.

Партии два раза в год, до 1 марта и до 1 октября, должны представить в Минюст данные о своей численности. Есть требование, что в партии должно состоять минимум 2 тыс. человек, в отношении партий, не соответствующих этому требованию, начинается процесс ликвидации.

В Литве 25 действующих партий, еще две ликвидируются – это Литовская партия политзаключенных и Союз народного единства.

BNS
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