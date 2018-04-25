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Половина жителей сталкивалась с электронными или телефонными мошенниками

Фото pixabay.com

Почти половина жителей Литвы говорит, что они или их близкие в этом году столкнулись с телефонными или электронными мошенниками, показывает исследование, проведенное по заказу Института финансов банка Swedbank.

Проведенный компанией Spinter tyrimai в мае этого года опрос также показал, что одно из шести столкновений с мошенниками заканчивается финансовыми убытками.

То, что они сами или их близкие столкнулись с мошенничеством, указали 48% опрошенных, в 2016 году таких было 32%.

Треть опрошенных утверждала, что из-за этого потеряла 10–50 евро, еще почти одна пятая указала, что понесла убытки в 101–500 евро, одна десятая потеряла 51–100 евро.

Swedbank и представители полиции в четверг представили в Вильнюсе данные опроса.

Глава Института финансов банка Swedbank Юрате Цвиликене говорит, что хотя телефонные мошенники по-прежнему успешно совершают свои преступления (88% жителей говорят, что мошенники по-прежнему им звонят), однако таких звонков за три года стало меньше на 6 проц. пунктов.

Между тем электронных мошенников становится больше: 41% респондентов указал, что получал мошеннические электронные письма – это на 15 проц. пунктов больше, чем в 2016 году. В социальных сетях с мошенниками столкнулось 16% жителей или на 9 проц. пунктов больше, чем три года назад.

По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, в январе — августе этого года было начато около 1700 расследований о мошенничестве.

Больше всего таких расследований касается покупок в электронных магазинах, когда после уплаты аванса товар не был получен или был получен не такой, какой ожидался. На втором месте по-прежнему остаются случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются попавшими в беду и выманивают данные электронного банкинга.

Самая большая сумма, которую мошенникам удалось заполучить, была 51 тыс. евро – в августе этого года. Два раза у клиентки Swedbank злоумышленники пытались выманить 33 тыс. евро, часть денег возвращена на счет.

BNS
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