Между партиями Литвы распределили почти три миллиона евро

Партия труда должна получить около 200 тыс. евро, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей – около 150 тыс. евро, партия «Порядок и справедливость» – почти 130 тыс. евро. Центристская партия претендует на дотацию свыше 100 тыс. евро, Литовский союз свободы (либералы) получит более 80 тыс. евро.

Также дотацию получит не участвовавшая в последних парламентских выборах, но обладающая фракцией в сейме Литовская социал-демократическая трудовая партия – более 200 тыс. евро.

В конце прошлого года сейм внес изменения в Закон о политических партиях и предусмотрел возможность выделения госдотации новой партии, образовавшейся уже после выборов, если у нее есть фракция в парламенте.

Кроме того, сейм в прошлом году снизил до 2% голосов для партий планку, позволяющую претендовать на бюджетные деньги.

До этого дотации полагались партиям, которые на последних выборах в сейм, муниципальные советы и Европарламент набрали не менее 3% голосов.

Дотации выделяются два раза в год – к 15 апреля и к 15 ноября каждого года.