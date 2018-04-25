Между партиями Литвы распределили почти три миллиона евро

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы во вторник распределила между партиями государственные дотации второго полугодия этого года – почти три миллиона евро.
Деньги распределяются между партиями пропорционально голосам, полученным на последних парламентских выборах, выборах в муниципальные советы и в Европарламент.
Самая большая дотация традиционно досталась оппозиционной партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы. Им выделено около 700 тыс. евро. Правящий Литовский союз крестьян и зеленых получит почти 500 тыс. евро, оппозиционная Литовская социал-демократическая партия – почти 500 тыс. евро, а Либеральное движение претендует почти на 260 тыс. евро дотационных средств.
Партия труда должна получить около 200 тыс. евро, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей – около 150 тыс. евро, партия «Порядок и справедливость» – почти 130 тыс. евро. Центристская партия претендует на дотацию свыше 100 тыс. евро, Литовский союз свободы (либералы) получит более 80 тыс. евро.
Также дотацию получит не участвовавшая в последних парламентских выборах, но обладающая фракцией в сейме Литовская социал-демократическая трудовая партия – более 200 тыс. евро.
В конце прошлого года сейм внес изменения в Закон о политических партиях и предусмотрел возможность выделения госдотации новой партии, образовавшейся уже после выборов, если у нее есть фракция в парламенте.
Кроме того, сейм в прошлом году снизил до 2% голосов для партий планку, позволяющую претендовать на бюджетные деньги.
До этого дотации полагались партиям, которые на последних выборах в сейм, муниципальные советы и Европарламент набрали не менее 3% голосов.
Дотации выделяются два раза в год – к 15 апреля и к 15 ноября каждого года.
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