Международный фестиваль «GYPSY FEST 2022»

«GYPSY FEST» – мероприятие, которое проводится уже шестой год и полюбилось вильнюсцам, раскрашивает город красочным и музыкальным театрализованным шествием, а вечером радует концертом. И. Квик говорит, что все эти годы он наблюдает, как рушится все больше и больше мифов, связанных с цыганами. «Мое сердце просто поет, когда я вижу, как с каждым годом жители все больше интересуются фестивалем, мы получаем все больше поддержки, видим больше улыбок на улицах во время нашего театрализованного шествия. Я часто говорю, что это детище всей нашей организационной команды. Сегодня ему уже шесть лет, он все более смелыми шагами идет по миру».

С каждым годом средства массовой информации уделяют этому событию все больше внимания. Фестиваль становится ярче и заметнее. В этом году «GYPSY FEST» был отмечен Национальной премией за равенство и разнообразие как один из трех самых ценных проектов в номинации продвижения «Диалог Наций». Церемония награждения транслировалась по телевидению LRT. Это чрезвычайно важная оценка и в то же время определенный результат нашей деятельности. Представьте, что какое-то мероприятие рома номинировали на национальную награду добрых десять лет назад. Может быть, тогда это было трудно представить, но сегодня это происходит и радует наши сердца. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад. В этом году мы хотим сказать, что сегодня, когда мир полон беспорядков, мы не должны забывать наслаждаться простыми моментами и перестать искать врагов среди самих себя. Литва является домом для всех нас, давайте наслаждаться обществом друг друга, давайте не забывать о человеческих ценностях и уважении друг к другу. А объединяющей силой во всем этом может стать музыка, интернациональный язык, понятный всему миру», — сказал И. Квик.

Приглашаем веселиться

Вайва Пошкайте-Ковалюк, одна из организаторов фестиваля и автор идеи, напоминает, что в этом году фестиваль будет проходить в три этапа: «2 сентября мы проведем конференцию в Сейме, в воскресенье, 4 сентября, пройдем красочным музыкальным шествием от Кафедральной до Ратушной площади, где проведем красивый и красочный бесплатный концерт и угостим прохожих в специально оборудованном мини-цыганском поселке. А вечером на сцене концертного зала «Compensa» состоится грандиозный концерт. В концерте примут участие литовские звезды: Иштванас Квик, «Саре рома», Ирена Старошайте и Жильвинас Жвагулис, группа «Рондо», «Du Donatai», «Patruliai», Лайсва, Консуэла, Саманта Тина (Латвия). Кроме того, участие примут приглашенные зарубежные цыганские коллективы: «Ame Roma» (Латвия), «Olah Gipsy Beats» (Венгрия), «Imperio» (Чехия), танцевальный ансамбль из Эстонии «Romano Kheliben» , «Цыганская подкова» (Украина)». В этом году мы подготовили особую программу — аранжировали литовские народные песни в стиле цыганского исполнения, поэтому рома исполнят литовские песни по-своему, а литовцы исполнят в стиле джипси!

«GYPSY FEST 2022 Вильнюс» программа:

12.30 Театрализованное шествие от Кафедральной площади до Ратушной.

13.00 Приветственные речи, концерт, праздник и ярмарка на Ратушной площади Вильнюса.

19.00 Гала- концерт в зале Compensa.*