В Каунасе горели опасные отходы 

Жители сообщали, что черные клубы дыма были видны на расстоянии нескольких километров, на месте пожара слышались взрывы. Жители получили сообщение о повышенном уровне загрязнения. Тем, кто проживает в близлежащих районах, рекомендовали закрыть окна.

На следующий день, в пятницу, пожар в Каунасе прокомментировал глава компании Žalvaris. Он сказал, что горела бумага и пластик. «Вчера в 22 часа в каунасском отделении компании Žalvaris начался пожар в помещении, где сортируют вторсырье. Очаг возгорания находился на территории, где были вторичные отходы. По пока невыясненным причинам загорелись неопасные отходы — бумага и пластик. Огонь распространялся очень быстро, охватил весь склад и перебросился на соседнее здание. Мы очень надеемся, что расследование выяснит, почему возгорание произошло именно в этом месте. Опасных механизмов в указанном месте нет.

На территорию огонь не распространился, пожар был локализован на складах. Во время пожара, по предварительным данным, сгорели 135 тонн бумаги и 250 тонн пластика. Сейчас выясняют количество других сгоревших материалов. Во время пожара люди не пострадали, и это для нас сейчас самое главное. Мы благодарны пожарным-спасателям за их быструю и профессиональную работу. Пожар потушен, на месте работают пожарные инспекторы и инспекторы по охране окружающей среды.

На данный момент не установлены значительные изменения качества воздуха в Каунасе и Каунасском районе. Мы сожалеем в связи с инцидентом. Мы открыты и общаемся с учреждениями, которые проводят расследование, чтобы выяснить причину пожара и возможный ущерб природе. Когда будут собраны необходимые для расследования материалы, мы готовы за свой счет привести в порядок место пожара, ликвидировать его последствия. Работа компании не остановлена, мы готовы выполнять все обязательства перед клиентами. Из-за последствий аварии работу обеспечат другие наши отделения в Литве. Расследование проводится, последствия ликвидируют», — сказано в сообщении.

После пожара на ЗАО Žalvaris инспекторы охраны природы оценят нанесенный природе ущерб. По словам директора Департамента охраны природы Гедрюса Кадзяускаса, расследование уже начато. «Внеплановая проверка ЗАО Žalvaris была начата в июне. Плановая была намечена на ноябрь. Но из-за сложившейся ситуации ее начали немедленно», – сказал он. По предварительным данным, пожар охватил площадь в 10 тыс. кв. метров. Горели отходы, находящиеся в трех производственных цехах, отработанное масло, автомобильные фильтры для горючего, полиэтилен, пластик, электроника, бумага и др.

В пятницу, 26 августа, в Каунасе, около пожарища рядом с территорией ЗАО Žalvaris, состоялась пресс-конференция. О происшествии высказалась и министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Во время пресс-конференции министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас сказал, что официально на территории компании могло быть 8,5 т отходов. Однако, по предварительным данным, реальное количество отходов на территории Žalvaris было наполовину больше. Сообщалось о явных нарушениях, поскольку отходы не должны хранить на открытом месте. Также подчеркивается, что на месте происшествия было много контейнеров без обозначений, в них были разные вещества и материалы, это осложняло работу пожарных-спасателей.

С. Гентвилас сказал, что нет никаких сомнений — природе и людям был нанесен ущерб, поэтому жителей предупреждали об опасности. Сообщалось о том, что вред был нанесен грунтовым водам. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что 26 августа в 13.40 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, одному пожарному-спасателю потребовалась помощь врачей, он получил тепловой удар.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ