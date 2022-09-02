Экономия на транспорте

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Только в июле этого года вильнюсские троллейбусы использовали больше 1 млн кВт/ч электроэнергии, это обошлось больше чем в 61 000 евро.

С целью экономии электричества на некоторых маршрутах троллейбусы начнут ходить позже, планируется приобрести более экономичные троллейбусы, сообщает компания «Вильнюсский общественный транспорт».