Экономия на транспорте

Только в июле этого года вильнюсские троллейбусы использовали больше 1 млн кВт/ч электроэнергии, это обошлось больше чем в 61 000 евро.
С целью экономии электричества на некоторых маршрутах троллейбусы начнут ходить позже, планируется приобрести более экономичные троллейбусы, сообщает компания «Вильнюсский общественный транспорт».
С целью сокращения расхода электроэнергии обновляется контактная сеть. В самой компании также просят не использовать кондиционеры, выключать освещение в общих помещениях, где им не пользуются. Рассматриваем возможность введения LED-освещения, возможно, перейдут на систему отопления воздух-вода вместо газовой в некоторых помещениях.
Количество троллейбусов и маршрутов компания сокращать не планирует, поскольку поток пассажиров растет. Нет в планах и повышения платы за проезд. Обсуждается вопрос приобретения новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые смогут ездить без контактной сети до 20 км (с подзарядкой).
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt