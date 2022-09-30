Международный фестиваль моноспектаклей возвращается в Висагинас.

Итак:

5 октября в 18 .00 в зале „Драугисте“ Петeр Браерчик из Словакия сыграет спектакль „МОРАЛЬНОЕ БЕЗУМИЕ“ по мотивам романа Умберто Эко „Пражское кладбище“.

Широкому кругу Умберто Эко знаком по роману ИМЯ РОЗЫ и фильму, созданному на его основе. Роман Пражское кладбище менее известное произведение автора, вдохновившее словацкого актера Петера Браерчика на создание моноспектакля. Толчком послужило, получившее громкую огласку двойное убийство 27 летних журналиста Яна Куцяка и его возлюбленной 21 февраля 2018 года. Ян Куцяк работал репортером-расследователем новостного портала Aktuality.sk, уделяя основное внимание подозрениям в налоговом мошенничестве. Куцяк подготовил статью, которая была опубликована в словацких СМИ только после его смерти, Рост напряженности в обществе и протесты после убийства сначала привели к отставке Роберта Калиняка с поста министра внутренних дел, а затем к правительственному кризису, который завершился отставкой правительства 15 марта 2018 г.

В центре спектакля представитель модернистского времени, выражающий современную реальность. Он использует правду так, как ему выгодно, но его живое чувство юмора вызывает симпатию. Так или иначе, он прекрасно знает, какими являются немцы, американцы и даже словаки. Даже тогда, когда он не прав, его трудно поймать на слове. Вот поэтому этот персонаж где-то на гранях общества может провозглашать свои искаженные истины.

В 2019 г. этот моноспектакль на крупнейшем словацком театральном фестивале «НОВА ДРАМА» был признан лучшим спектаклем года, а затем посыпались награды одна за другой. Это пример искусства, которое воздействует и на власть предержащих. Спектакль пойдет с субтитрами на литовском языке, но многие поймут словацкий язык и без перевода. Сразу же после спектакля состоится церемония открытия фестиваля.

В тот же день в 19.30 Зал „Седулина“ приглашает на спектакль молодой актрисы из Клайпеды Юрате Мартинайтите (Taško teatras) по пьесе Довили Кателюте «БЫТЬ». В центре монодрамы молодая девушка, которая стоит перед выбором и должна принять судьбоносное решение.

6 октября в 18.00 в зале „Седулина“ заслуженная артистка Украины Мария Груничева (Киевский академический театр Колесо)) представит спектакль

Я ЖДУ ТЕБЯ ЛЮБИМЫЙ (на русском языке).

«Я жду тебя, любимый!…» — фарс-детектив по пьесе Дарио Фо, Франка Раме. Пьеса была написана для великой актрисы Анны Маньяни выдающимся итальянским комедиографом и нобелевским лауреатом по литературе Дарио Фо.

Легкая лирическая комедия позволяет заглянуть в глубины женской психологии, подсмотреть интимные женские тайны, о которых не принято говорить вслух, и еще раз задуматься о вечных ценностях.

В 19.30 в зале „Драугисте“ наш прекрасный артист, бард и поэт Гедиминас Сторпирштис представит свою новую работу ТРИ МУЗЫ. Музыка, поэзия, театр.

В 20.30 в кинозале прекрасная актриса и телеведущая Эдита Ужайте (театр ОКТ)сыграет спектакль по пьесе Милы Фахудиновой ОБНАЖЕННАЯ. Спектакль в театре Оскараса Коршуноваса поставил беларусский режиссер Александр Марченко.

«Я давно хотела создать моноспектакль. Когда я начала активно искать материал, я познакомился с белорусским режиссером Александром Марченко, который с некоторым колебанием предложил мне эту пьесу. Меня «зацепили» уже первые предложения. Все так похоже на мои собственные переживания», — рассказывает актриса Эдита Ужайте.

7 октября состоится уже ставший традиционным МОНОМАРАФОН, в один вечер будет представлено пять спектаклей.

17 час. в зале „Седулина“ его начнет Арнас Ашмонас из театральной труппы Театронас спектаклем ЗВОНОК ОТЦУ, по раннему произведению Ф. Кафке „Письмо отцу“.

В 18.30 в зале „Драугисте“ Армен Кушкян из Армении уже второй раз на фестивале Атспиндис (традиция возвращения лучшего) представит спектакль, который исполняется в причудливом переплетении на русском и армянском языках.

Необыкновенная встреча с одним из лучших молодых актеров Армении Арменом Кушкяном. Спектакль поставлен в Национальном академическом театре им. Габриэля Сундуляна. Это старейший (основан в 1922 году) современный театр Армении. Режиссер спектакля Ваге Шахвередян- народный артист Армении, один из ведущих режиссеров страны. Спектакль путешествует по фестивалям разных стран и нигде не остается незамеченным, получает заслуженные награды. Многие отмечают, что «одно из самых ярких впечатлений от программы стал далекий казалось бы от уличных лозунгов спектакль со странным названием «В роли Настасьи князь Лев Мышкин».

Действие в спектакле начинается тогда, когда оно заканчивается в романе Ф. Достоевского, когда безумный Мышкин вспоминает прошедшие события и пытается понять загадочную душу Настасьи Филипповны. Армен Кушкян играет с чувством высокой подлинности и одновременно — такой меры, которая превращает спектакль в глубоко осознанный современный художественный текст. Мощный темперамент артиста закован в сложный пластический, почти хореографический рисунок роли, что создает напряженную энергетику. Спектакль невероятно красив: на черном фоне задника сплетаются белые и красные цвета костюмов и отдельных деталей оформления.

Премьера состоялась в Израиле, спектакли с большим успехом прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Кфар-Сабе. Режиссер спектакля Александр Михайлов.

Елена Богданович актриса Русского драматического театра Литвы, лауреат международных театральных фестивалей. получила приз «Янтарная маска» за лучшую главную роль сезона – Герцогини Мальборо в спектакле «Буря в стакане воды» Эжена Скриба.

В 21 час на сцене зала „Драугисте“ лауреат высшей театральной награды Литвы Золотого сценического креста Аушра Пукелите представит свой авторский спектакль, основанный на историях многих женщин ВОЯЖ, ВОЯЖ.

Английская художница Tracy Amin в свой 50-и летний юбилее сказала: „Моя жизнь –трехтомная книга. Теперь нахожусь во втором томе и чувствую себя очень хорошо.“

И завершится день спектаклем Гора Амбардзумяна из Армении MENолог по произведениям Арама Пачьяна.

«…Минут 40 понадобилось актеру Гору Амбадзумяну, чтобы рассказать целую жизнь. Вроде как чужую, а вроде, как и свою, а вроде и мою. Не приукрашая, не бахвалясь, не ёрничая. Рассказал, обескуражил, переоделся в 100-летнюю ереванскую ворону и… все. А жизнь за окнами театра продолжалась, как ни в чем ни бывало. Потому что жизнь никогда не останавливается. Просто зрители на 40 минут оказались одновременно и внутри и снаружи, и «В» и «Вне», Inside Out. И от этого так по-новому дышится!»- пмшет Карине Аванян Спектакль начнется в 22 часа в кинозале.

8 октября в 15.00 в зале „Драугисте“ Андра Каваляускайте (Лауреат Grand Prix XIII и XVI фестиваля„Atspindys“) сыграет моноспектакль в 2-х частях/современная ода маме МОЛЧУНЬЯ, (16+)

А в 17.30 в зале „Седулина“ Петр Миронов (Киевский академический театр Колесо) сыграет спектакль МАЭСТРО АЗНАВУР. Une vie d`amour, по пьесе Т. Алехиной, на русском языке

Спектакль „МАЭСТРО АЗНАВУР. Une vie d`amour“(Украина) привозит знаменитый Киевский академический театр «Колесо»,что на Андреевском спуске. Театр участвовал в большом количестве фестивалей и проектов, побывав в разных странах мира: Англии, США, Румынии, Франции, Польши, Албании, Швеции, Югославии, Болгарии, Турции, Македонии. По воспоминания маэстро пьесу написала Тамара Алехина. Шарль Азнавур — творец, актер, музыкант, француз с армянскими корнями и знаменитый шансонье, чья жизнь еще при жизни стала легендой. Его роль исполняет другая звезда — актёр театра и кино, режиссёр, писатель, поэт, журналист и радиоведущий Петр Миронов, который Является лауреатом и дипломантом нескольких Международных театральных фестивалей, в том числе Шотландского (Эдинбург) и Пакистанского (Лахор), обладатель бронзового диплома на Международном форуме «Золотой Витязь». Не обязательно быть поклонником самого шансонье или ценить французский шансон — спектакль будет интересно посмотреть любому, кто захочет взглянуть на жизнь глазами одной из ярчайших творческих фигур XX века.

В этот день зрителей ждет еще несколько театральных сюрпризов.

Билеты на спектакли фестиваля можно приобрести в системе Bilietai.lt и кассе зала „Драугисте“, ул. Парко 7 с 14 до 20 часов.

Инфо фестиваля «Атспиндис»