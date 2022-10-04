Премьера спектакля Дианы Добревой «Медея чужестранка»

Режиссер, автор инсценировки и художник по свету Диана Добрева, не отрываясь от корней греческого мифа, этим спектаклем решила рассказать о потере родины и трагической судьбе любви.

«Мы сконцентрировались на теме изгнания и ссылки – как политика и интересы государства толкают человека на грех, превращая его в убийцу. Стоит человеку лишь раз ступить на путь зла, как он начинает все глубже погружаться в эту бездну. Когда любовь рождается из адреналина от совершения преступления, она может закончиться только уничтожением себя и всего, что из той любви было рождено», – говорит режиссер.

Еще одна важная тема в спектакле – свобода выбора, когда человек иногда оказывается в ловушке и не может ни остаться, ни вернуться, ни продолжить свой путь. По словам режиссера, сама Медея попадает в такую ловушку. Отсюда появилось и наше сценографическое решение – действие происходит в одном коридоре, потому что коридор – это пространство «между».

«Коридор никому не принадлежит – это только переход, а человек в нем – нигде. Медея изгнана. Она не может вернуться, остаться или продолжать движение. Ее единственный выход – смерть. Смерть для нее и ее любви – полное разрушение всего того, кем она является и что от нее исходит», – говорит режиссер Диана Добрева.

Именно такую Медею – чужую, терзаемую страстью, отделенную от самой себя, своей мятежной и дикой натуры – мы видим в этом спектакле. Для исполняющей главную роль актрисы Елены Орловой – это первая роль, в которой она играет не девочку.

«Почему именно я Медея – не представляю. Я не думала, что смогу получить эту роль. Режиссер сказала, что она что-то увидела в моем взгляде. Может быть, что-то боевое, сильное? Возможно, он такой и есть?», – размышляет Е. Орлова.

Актриса признается, что давно мечтала о такой роли и чувствует, что готова к ней: «Я давно об этом мечтала и хочу испытать себя – действительно ли смогу. Я надеюсь, что у меня получится и что я открою что-то новое в себе. Может быть, и другие увидят во мне что-то другое, не только нежную и наивную девочку», – говорит актриса Елена Орлова.

Сценограф, художник по костюмам и автор видеопроекций – Мира Каланова. Музыку написали композиторы Явор Карагитлиев и Петя Диманова. В спектакле заняты актеры РДТЛ: Елена Орлова, Валентин Новопольский, Дмитрий Денисюк, Екатерина Макарова, Вера Стасеня, Артур Своробович, Юлиана Володько, Евгения Карпикова, Тельман Рагимов, Вячеслав Лукьянов и Анастасия Шпаковская.

Диана Добрева – одна из самых успешных и известных болгарских режиссеров. Свою творческую карьеру она начала как актриса, создав десяток главных ролей в театрах Болгарии и Франции, стала звездой болгарского кинематографа, получив приз болгарского кинофестиваля «Золотая роза» как лучшая актриса.

С 2017 г. Д. Добрева является главным режиссером национального театра им. Ивана Вазова. Последние ее спектакли «Калигула», «Одиссей», «Отец», «Сын» успешно идут в театрах Болгарии. 8 марта 2022 г. Совет Европейского Союза под председательством Франции выбрал самого вдохновляющего человека от каждой европейской страны. Представителем Болгарии была выбрана режиссер Диана Добрева. Несколько недель назад Д. Добрева вернулась из гастролей в Японии, где в рамках фестиваля «World Theatre Festival Shizuoka» был показан ее спектакль «Калигула».

Спектакль «Медея чужестранка» идет на русском языке с литовскими титрами.

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