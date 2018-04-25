Международный фестиваль уличных театров «Мозаика»

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12-15 сентября в Вильнюсе и Висагинасе в 14-й раз пройдет международный фестиваль «Мозаика».

Фестиваль — это не только выступления разных театральных направлений, таких, как кукольный театр, театр огня, акробатика, пантомима, цирк, но и старинные танцы, уличная музыка, которая является неотъемлемой частью театра.

В программе примут участие творческие коллективы и актеры из Польши Латвии, России, Беларуси, Украины, Эстонии. Фестиваль проводится Театром вильнюсского Старого города.

Программа в Вильнюсе

Четверг, 12 сентября

18.00 – 22.00 – красочные акции на улицах Старого города Вильнюса.

19.00 – квартирный спектакль «Doppelganger», Харьков, Украина.

20.00 – выступление кинетического театра Вильнюсского университета, Литва.

Пятница, 13 сентября

17.00–20.00 – театрализованные уличные акции, выступления, эдукационная деятельность на Ратушной площади и в Старом городе.

19.30 – театрализованное шествие участников фестиваля от Ратушной площади до сцены в сквере Кудирки.

20.00 – 22.00 – выступления участников фестиваля на сцене в сквере Кудирки и возле нее.

Воскресенье, 15 сентября

17.00 моноспектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Мечта Наташи»

Программа в Висагинасе

Суббота, 14 сентября

17.00 – моноспектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Мечта Наташи» (на русском языке). Зал «Банга» Висагинского центра культуры (ул. Парко, 16).

18.00 – 18.45 – театрализованная эдукационная деятельность во дворике зала «Банга» Висагинского центра культуры (ул. Парко, 16).

19.00 – начало театрализованного шествия участников от зала «Банга» по ул. Висагино до зала «Седулина» центра культуры (ул. Вильтес, 5).

19.30 – выступления участников фестиваля. Театр Висагинского дома творчества «Синяя птица», международФото BFL/Паулюса Пяляцкисаная соединенная труппа из Италии «Pololo», «Tea Lion Team» и «Happy People» из Москвы, гости из Беларуси «Katsiaryna Shanko & Lisaveta Hryhoryeva» и труппа «Atoma».

Подробнее www.senamiescioteatras.lt

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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