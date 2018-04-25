Международный фестиваль уличных театров «Мозаика»

12-15 сентября в Вильнюсе и Висагинасе в 14-й раз пройдет международный фестиваль «Мозаика».
Фестиваль — это не только выступления разных театральных направлений, таких, как кукольный театр, театр огня, акробатика, пантомима, цирк, но и старинные танцы, уличная музыка, которая является неотъемлемой частью театра.
В программе примут участие творческие коллективы и актеры из Польши Латвии, России, Беларуси, Украины, Эстонии. Фестиваль проводится Театром вильнюсского Старого города.
Программа в Вильнюсе
Четверг, 12 сентября
18.00 – 22.00 – красочные акции на улицах Старого города Вильнюса.
19.00 – квартирный спектакль «Doppelganger», Харьков, Украина.
20.00 – выступление кинетического театра Вильнюсского университета, Литва.
Пятница, 13 сентября
17.00–20.00 – театрализованные уличные акции, выступления, эдукационная деятельность на Ратушной площади и в Старом городе.
19.30 – театрализованное шествие участников фестиваля от Ратушной площади до сцены в сквере Кудирки.
20.00 – 22.00 – выступления участников фестиваля на сцене в сквере Кудирки и возле нее.
Воскресенье, 15 сентября
17.00 моноспектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Мечта Наташи»
Программа в Висагинасе
Суббота, 14 сентября
17.00 – моноспектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Мечта Наташи» (на русском языке). Зал «Банга» Висагинского центра культуры (ул. Парко, 16).
18.00 – 18.45 – театрализованная эдукационная деятельность во дворике зала «Банга» Висагинского центра культуры (ул. Парко, 16).
19.00 – начало театрализованного шествия участников от зала «Банга» по ул. Висагино до зала «Седулина» центра культуры (ул. Вильтес, 5).
19.30 – выступления участников фестиваля. Театр Висагинского дома творчества «Синяя птица», международФото BFL/Паулюса Пяляцкисаная соединенная труппа из Италии «Pololo», «Tea Lion Team» и «Happy People» из Москвы, гости из Беларуси «Katsiaryna Shanko & Lisaveta Hryhoryeva» и труппа «Atoma».
Подробнее www.senamiescioteatras.lt
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt
Последние новости
Оставьте свой комментарий