Встреча с мастером

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По приглашению медиаклуба «Формат А-3» в Вильнюс приедет журналист, режиссер и сценарист документальных фильмов Александр Зиненко. 19 сентября он примет участие в публичной встрече на тему «Человек крупным планом».

Гость клуба считается мэтром российского телеэкрана – на телевидении он работает с 1990 года. Был международным обозревателем, корреспондентом-международником, аккредитованным при российском МИДе. Но показывать зрителю Россию ему в определенный момент стало интереснее и важнее. «Мою жизнь изменил один-единственный звонок. В сентябре 1993 года мне позвонила Татьяна Миткова и позвала работать на первое независимое телевидение». И он перешел в легендарную ТСН – телевизионную службу новостей и в отдел спецпроектов НТВ. Признается, что о том шаге до сих пор не жалеет. НТВ стало первой в России частной телекомпанией общественно-политической направленности. Слоганом нового телевидения были выбраны слова: «Новости – наша профессия».

В 1997 году Александр Зиненко стал первым российским журналистом, которому под видом туриста удалось попасть в закрытую для любой иностранной прессы страну – КНДР. В 1998 году он основал на НТВ телепрограмму «Профессия – репортер», ставшую одним из самых популярных телепроектов на российском телевидении. Название для передачи придумал известный тележурналист Леонид Парфенов. Первым фильмом из этого документального цикла стал «Тюремный Мольер» Александра Зиненко – о художественной самодеятельности в исправительных колониях.

Сегодня Александр Зиненко – лауреат ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Автор фильмов из цикла «Профессия — репортер», документальных циклов «Новейшая история» и «Однажды в России», проекта «Враги народа». Преподает журналистское мастерство и является членом экспертного совета в Школе Познера. Вел мастер-класс на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, посвященный современному документальному телекино.

Работы Зиненко отличаются умением показать судьбы героев очень глубоко и пронзительно, не скрывая ни имен, ни лиц, ни драматических подробностей их жизни. Зрители, судя по рейтингу, оценивают его репортерские работы весьма высоко.

В Вильнюсе Александр представит документальную мелодраму «Непобедимая» (2018 год). Это социальная история про 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников и многодетную мать. Ольга Бунина вместе с женихом подавала заявление в ЗАГС, но их машина попала в аварию. Очнувшись, женщина узнала, что ее возлюбленный погиб, а сама она больше не сможет ходить и к тому же беременна. Женщина решила оставить ребенка, а потом усыновила еще троих, двое из которых – дети ее брата.

Александр Зиненко признается, что за все время, что шли съемки фильма – а это два с половиной года, – его мучил страх. Страх быть неинтересным. Страх сделать обычную, похожую на многие другие, жалостливую историю о нелегкой судьбе человека с ограниченными возможностями.

«Большинство таких историй действительно не интересны, – говорит режиссер фильма. – Я задумывал фильм о другом. Спорт – это только метафора. Чемпионство Буниной – тоже метафора, как и ее инвалидность. Если заменить инвалида на неудачника, то история окажется о каждом из нас. О том, что мы ленимся, жалеем себя, позволяем не делать что должно, идем по накатанной колее. А посмотрев на Ольгу Бунину, уже совестно ныть и опускать руки».

Александр Зиненко родился в 1962 году в Москве. В 1986 году окончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности «переводчик с английского и норвежского языков».

С 2013 года под музыку The Rolling Stones пишет картины масляной пастелью. Мрачных красок избегает. В его картинах царит особый, воображаемый мир: красные любовники, оранжевые танцоры, синие дома и апельсины на траве. В 2015 году в Москве состоялась его первая персональная выставка.

Встреча с Александром Зиненко состоится 19 сентября (четверг) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

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