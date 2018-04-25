Пикеты в защиту семьи

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В минувшую субботу, 7 сентября, в полдень у здания президентского дворца в Вильнюсе, у здания правительства и у посольства Норвегии состоялись пикеты. Участники пикетов просили остановить распространение идеологии Barnevernet в мире, сообщают литовские СМИ. Bernavernet — норвежская государственная социальная служба помощи и поддержки детям и подросткам. Эту службу критикуют за чрезмерную жесткость при изъятии детей из семей.

В этот день в 17 странах мира проходят пикеты в защиту семей, которые сталкиваются с насилием со стороны госучреждений. В этой акции участвуют Литва, Россия, Норвегия, Австрия, Дания, Болгария, Испания, Сербия, Италия, Канада, США, Ирландия, Новая Зеландия, Польша и Германия.

Пикет организовал союз «Во имя семьи». Около площади С.Дауканто появилась небольшая палатка, в которой разместились участники пикета, установили флаги стран-участниц. Участники пикета приглашали прохожих остановиться и послушать – включали записи с криками и плачем детей и родителей в момент, когда их разлучают.

Среди целей акции организаторы указали необходимость остановить распространение идеологии Barnevernet в мире.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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