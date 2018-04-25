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Рейтинг безопасности

Фото BFL

Литва заняла 37-е место в рейтинге самых безопасных стран для туристов The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.

Полезный для туристов рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. В список вошли 140 стран.

Результаты соседних балтийских республик, Латвии и Эстонии, сильно различаются. В Латвии ситуация с безопасностью оказалась хуже, чем в Литве – она заняла 42-е место. А вот Эстония фактически подобралась к десятке самых безопасных стран, заняв 12-е. Польша на 56-м месте.

Самой безопасной страной оказалась Финляндия, следом за ней идет Исландия, а замыкает тройку лидеров Оман.

В самом конце рейтинга находятся Йемен, Нигерия и Сальвадор.

При составлении рейтинга безопасности учитывались пять пунктов: расходы на противодействие совершению преступлений и насилию, надежность сотрудников полиции, расходы на противодействие террористическим актам, количество случаев терроризма, уровень убийств.

У Литвы cамые плохие показатели по надежности сотрудников полиции и уровню убийств. Однако борьба с терроризмом в балтийской стране на высшем уровне, судя по рейтингу.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ              

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