МИД Беларуси осудил новые санкции США, Британии и Канады

Министерство иностранных дел Беларуси напомнило, что США и Великобритания были среди стран, подписавших в 1994 году Будапештский меморандум, в соответствие с которым они взяли на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Белоруссией прав, присущих ее суверенитету. В то же время в заявлении МИД подчеркивается, что белорусская сторона выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе норм международного права и межгосударственного общения.

Напомним, в понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Беларуси, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО «Беларуськалий», а также в отношении Национального олимпийского комитета и Следственного комитета страны. Великобритания ввела санкции, включающие в себя, в частности, торговые меры в отношении калия и нефтепродуктов, запрет на приобретение ряда ценных бумаг, выпускаемых Беларусью и ее государственными банками, предоставление Минску кредитов, а также оказание страховых услуг. Канада объявила о пакете секторальных санкций в отношении Минска, которые коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Беларуси.