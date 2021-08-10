МИД Беларуси осудил новые санкции США, Британии и Канады

МИД Беларуси во вторник осудил новые санкции, введенные накануне против республики Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой, и анонсировал ответные меры, сообщает ТАСС.
«Министерство иностранных дел решительно осуждает принятые Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа <…> односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь», — говорится в заявлении ведомства. В министерстве добавили, что Беларусь оценит новые ограничения и примет «адекватные ответные меры».
«Введенные США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ», — заявили в МИД. «Прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, на деле наши западные оппоненты руководствуются холодным геополитическим расчетом», — говорится в заявлении МИД Беларуси. «Единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, — это смена власти в Беларуси», — в заявлении.
Министерство иностранных дел Беларуси напомнило, что США и Великобритания были среди стран, подписавших в 1994 году Будапештский меморандум, в соответствие с которым они взяли на себя обязательство воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Белоруссией прав, присущих ее суверенитету. В то же время в заявлении МИД подчеркивается, что белорусская сторона выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе норм международного права и межгосударственного общения.
Напомним, в понедельник США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Беларуси, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО «Беларуськалий», а также в отношении Национального олимпийского комитета и Следственного комитета страны. Великобритания ввела санкции, включающие в себя, в частности, торговые меры в отношении калия и нефтепродуктов, запрет на приобретение ряда ценных бумаг, выпускаемых Беларусью и ее государственными банками, предоставление Минску кредитов, а также оказание страховых услуг. Канада объявила о пакете секторальных санкций в отношении Минска, которые коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Беларуси.