МИД Китая назвал США «империей хакеров»

Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и «империей хакеров».

Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG, сообщает ТАСС.

«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела», — сказал дипломат.

«Каждый день они перехватывают 5 млрд телефонных звонков по всему миру, уже более 10 лет прослушивают телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ежегодно захватывают контроль над 3 млн компьютеров в Китае и встраивают троянские программы более чем в 3,6 тысячи китайских сайтов. Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит «держи вора». Это глупые и бестолковые фокусы», — указал Гэн Шуан. «Не закрыв старые долги, США открывают новые. Соединенным Штатам еще предстоит закрыть свой должок перед миром по делу [организации] WikiLeaks и [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена», — резюмировал он.