МИД Китая назвал США «империей хакеров»

Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и «империей хакеров».
Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG, сообщает ТАСС.
«Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела», — сказал дипломат.
«Каждый день они перехватывают 5 млрд телефонных звонков по всему миру, уже более 10 лет прослушивают телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ежегодно захватывают контроль над 3 млн компьютеров в Китае и встраивают троянские программы более чем в 3,6 тысячи китайских сайтов. Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит «держи вора». Это глупые и бестолковые фокусы», — указал Гэн Шуан. «Не закрыв старые долги, США открывают новые. Соединенным Штатам еще предстоит закрыть свой должок перед миром по делу [организации] WikiLeaks и [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена», — резюмировал он.
Согласно результатам совместного журналистского расследования, проведенного программой швейцарского телевидения «Рундшау», германской телекомпанией ZDF и американской газетой The Washington Post, ЦРУ США и германская разведывательная служба БНД приобрели в 1971 году доли в базирующейся в швейцарском кантоне Цуг компании Crypto AG через один из фондов в Лихтенштейне. Crypto AG в то время была одним из лидеров по выпуску оборудования, используемого для шифрования секретных сведений. На самом деле аппараты были сконструированы таким образом, что спецслужбы США и Германии имели возможность раскодировать информацию.
Эта разведывательная деятельность затронула в общей сложности более 100 стран, в том числе Египет, Ливию, Иран, Аргентину и Саудовскую Аравию. Спрос на аппараты был высок, учитывая имидж Швейцарии как нейтральной страны. В программе «Рундшау» также утверждалось, что сотрудники швейцарской военной разведки высокого ранга «в общих чертах знали о роли, которую Германия и США играли в Crypto AG».
Вот и Швейцарию «обидели»,смешно! Уж кто кто а без них ничего не происходит, хоть и якобы соблюдают нейтралитет, ясно что чего то не поделили или затевают какие то игры.