В Раде инициировали просьбу к парламентам других стран не признавать Крым российским

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Депутаты Верховной рады Украины инициировали проект постановления, которым хотят обратиться к парламентам иностранных государств с призывом усилить санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС.

Согласно информации о текущем этапе прохождения проекта, размещенном на сайте украинского парламента, профильный комитет в понедельник одобрил документ и направил его для рассмотрения депутатов.

Авторами проекта постановления выступили преимущественно депутаты от президентской партии «Слуга народа», а также от фракций «Европейская солидарность» и «Голос».

«Верховная рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказано в проекте обращения. В нем также есть просьба «усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на «государство-оккупанта» до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления территориальной целостности Украины».