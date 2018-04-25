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В Раде инициировали просьбу к парламентам других стран не признавать Крым российским

Фото pixabay.com

Депутаты Верховной рады Украины инициировали проект постановления, которым хотят обратиться к парламентам иностранных государств с призывом усилить санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС.

Согласно информации о текущем этапе прохождения проекта, размещенном на сайте украинского парламента, профильный комитет в понедельник одобрил документ и направил его для рассмотрения депутатов.

Авторами проекта постановления выступили преимущественно депутаты от президентской партии «Слуга народа», а также от фракций «Европейская солидарность» и «Голос».

«Верховная рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказано в проекте обращения. В нем также есть просьба «усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на «государство-оккупанта» до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления территориальной целостности Украины».

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Среди иных просьб — не признавать Крым российским, осудить «незаконное сооружение РФ мостового перехода через Керченский пролив», отказаться от любого сотрудничества с Россией в военной сфере, включая проведение совместных учений.

Верховная рада предыдущего созыва, в котором около половины мандатов было за президентской фракцией «Блок Петра Порошенко», а также «Народным фронтом» экс-премьера Арсения Яценюка, неоднократно принимала антироссийские обращения к мировой общественности с просьбой осудить те или иные решения РФ, а также усилить санкции против Москвы. В этих документах Россия обвинялась в нарушении территориальной целостности Украины. В этой связи Киев просил применять санкции против РФ, в том числе персональные. Отдельные обращения касались Крыма, который Киев не признает российским, а также в связи с решением российской стороны упростить процедуру выдачи паспортов для жителей Донбасса.

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