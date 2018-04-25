Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Фото ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин/Предоставлено фондом ВАРП

Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, снявшего с России обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом говорится в решении суда во вторник, 18 февраля.

Таким образом, Россия обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.

«В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у России сохраняется возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.