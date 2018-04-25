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Ночью будет ветрено, возможен гололед

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Ночь будет ветреной, местами возможно формирование гололеда, предупреждает Дирекция автомобильных дорог.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью в Литве возможны  кратковременные дожди, на юге страны возможен гололед.

На западе страны ожидается сильный юго-западный ветер, с порывами от 15 до 18 м/с. Самая низкая температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла по Цельсию.

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