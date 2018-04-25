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Naujienos

Naktį bus vėjuota, gali formuotis plikledis

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

Naktį bus vėjuota, gali formuotis plikledis, antradienį įspėja Automobilių kelių direkcija.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį Lietuvoje gali trumpai palyti, šalies pietuose kai kur formuosis plikledis.

Pūs stiprokas pietvakarių vėjas, vakarinėje šalies pusėje jo gūsiai sieks 15–18 m/s. Žemiausia oro temperatūra sieks nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos.

16 valandos duomenimis, Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia drėgnos, vietomis šlapios.

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Didžiojoje šalies dalyje silpnas lietus, tik pajūryje ir šalies rytuose be lietaus. Oro temperatūra siekia nuo 3 iki 7 laipsnių šilumos.

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