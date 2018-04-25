МИД Литвы призывает главу дипломатии ЕС добиваться единой реакции на события в Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал главу дипломатического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля добиваться единой реакции на события в Беларуси.

«Я говорил с @JosepBorrellF о вызывающих обеспокоенность событиях в Беларуси, подчеркнул, что нужна единая реакция ЕС. Репрессии против народа Беларуси должны прекратиться», — написал министр в своем твиттере.

Немного раньше Л. Линкявичюс заявил, что ЕС следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении представителей белорусских властей, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы против участников протестов.