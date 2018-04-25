Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник призвал главу дипломатического ведомства Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля добиваться единой реакции на события в Беларуси.
«Я говорил с @JosepBorrellF о вызывающих обеспокоенность событиях в Беларуси, подчеркнул, что нужна единая реакция ЕС. Репрессии против народа Беларуси должны прекратиться», — написал министр в своем твиттере.
Немного раньше Л. Линкявичюс заявил, что ЕС следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении представителей белорусских властей, которые ответственны за фальсификацию результатов выборов и применение силы против участников протестов.
“МИД Литвы призывает главу дипломатии ЕС добиваться единой реакции на события в Беларуси”
Слыхал от родственников в Белоруссии, что будут голосовать за Лукашенко, тк не хотим Майдана как в Украине, но проплаченным подонкам все- таки удаётся раскачать молодых недоумков. Играют народами как игрушками, деньги приучают к вседозволенности.