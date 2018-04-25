В Греции планируют вернуть ограничения из-за роста случаев COVID-19

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Газета Kathimerini пишет, что в Греции планируют вернуть ряд ограничительных мер, направленных на недопущение распространения инфекции из-за роста числа новых случаев коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Греции Василис Кикилиас. Он сказал, что «к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами» и призвал молодежь и граждан, не соблюдающих меры личной защиты, быть ответственными и подумать об уязвимых категориях соотечественников, «остальных согражданах и стране в целом».

Также, по словам известного эпидемиолога из Афинского университета Гикаса Магиоркиниса, Греция «формально вступила во вторую волну эпидемии»: в ближайшие две недели число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, может достичь показателя, наблюдавшегося в разгар пандемии.

В минувшее воскресенье в Греции был отмечен рекордно высокий прирост новых случаев инфицирования — 203. С начала пандемии в стране выявлено более 5 600 заболевших, погибли 212 пациентов.