ООН: пандемия коронавируса негативно сказалась на перспективах учебы молодежи

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Пандемия коронавируса, приведшая к изменению режима работы школ и университетов, крайне негативно отразилась на учебе и профессиональной подготовке молодежи. Об этом говорится в опубликованном сегодня в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), сообщает ТАСС.

По словам авторов исследования, вызванный пандемией кризис в экономике имеет опустошительный эффект для получения образования и профессиональной подготовки молодежи. Так, 65% опрошенных молодых людей сообщили, что после вспышки коронавируса объем учебной нагрузки у них снизился, в том числе вследствие перехода на удаленное обучение. Половина респондентов ожидает, что получение ими образования затянется, а 9% всерьез опасаются потерпеть в учебе фиаско.

При этом 38% не уверены в своих карьерных перспективах, поскольку пандемия, как ожидается, осложнит ситуацию на рынке труда. Каждый шестой из работающих студентов был вынужден в условиях нынешнего кризиса прекратить трудовую деятельность. У 42% из тех, кто продолжает работать, с начала пандемии заработок уменьшился.

«Ситуация гораздо хуже у молодых людей в странах с низкими доходами на душу населения, поскольку у них меньше возможностей для доступа в интернет, отсутствует необходимое оборудование, а иногда и пространство для занятий дома», — отмечается в докладе. В этих государствах лишь 18% учащихся имеют возможность получать образование онлайн. В странах с высокими доходами этот показатель составляет 65%. Такое различие наглядно говорит о сохраняющемся цифровом разрыве в мире, считают эксперты.

«Пандемия наносит многочисленные удары по молодым людям. Она не только разрушает их рабочие места и перспективы занятости, но и препятствует учебе и профессиональной подготовке, что серьезно сказывается на их психологическом благополучии. Мы не можем это позволить», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор МОТ Гай Райдер. Авторы исследования призвали мировое сообщество принять срочные меры по поддержке учебы и занятости молодежи в условиях кризиса.