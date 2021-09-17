МИД: партнеры некоторых предприятий в Китае не продлевают договоры

Согласно комментарию, в сотрудничестве с партнерами, прежде всего, в США и Европейском союзе (ЕС), нужно создать такие инструменты, чтобы автократические режимы не могли использовать меры экономического давления в политических целях.

Вновь образовавшаяся в парламенте Фракция демократов «Во имя Литвы» в четверг сообщила, что вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас на встрече с ее членами сказал, что министерство получило просьбы восьми литовских предприятий помочь им в связи с ухудшением коммерческих отношений с Китаем.

Глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс говорит, что зерноперерабатывающие предприятия уже сталкиваются с проблемами поставок сырья из Китая, подобные вызовы встают и перед деревообрабатывающими предприятиями.

«В зерновом секторе есть проблема поставок сырья, его продажи в Китай в 2020 году достигали примерно 70 млн евро, 90% покупаемой литовскими предприятиями продукции из Китая составляет сырье для производства кормов. Из-за этого могут возникнуть проблемы», – сказал BNS Р. Сартатавичюс.

«Древесина тоже пробуксовывает, там китайцы отказываются покупать нашу продукцию и вообще наши товары убирают с полок, есть такие проблемы», – сказал он.

По словам главы конфедерации, угрозы видит и молокоперерабатывающая промышленность. Ее продажи в Китай в прошлом году составили около 6,5 млн евро. Предприятия по переработке мяса тоже опасаются перебоев, поскольку только согласование сертификатов в эту страну занимает несколько дет. Продажи этого сектора в Китай в прошлом году достигали 2 млн евро.

И все же Р. Сартатавичюс подчеркивает, что самые большие проблемы сейчас возникают с поставками сырья.

«Китай является едва ли не единственным производителем некоторых видов сырья, начиная с металлоизделий, оборудования, которого в Литву импортируется много, заканчивая микрокомпонентами, чипами», – сказал он.

Из-за крепнущих связей Литвы с Тайбэем в последнее время стали ухудшаться отношения Вильнюса и Пекина. Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией.

Отношения Литвы с Китаем особенно ухудшились после решения об открытии тайваньского торгового представительства в Вильнюсе.

Пекин из-за этого в августе отозвал на консультации своего посла и предложил это же сделать и Литве. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс на консультации в начале сентября.