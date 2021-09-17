Д. Крейвис: в Европе возможен газовый кризис

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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не исключает, что в ближайшее время в Европе появиться нехватка природного газа, а кризис будет вызван увеличением потребления газа в Азии и сокращением поставок российского газа в Европу из-за ускорения строительства трубопровода для «Северного потока-2». . Все же он надеется, что Брюссель примет меры во избежание кризиса.

«Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможные сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа», — сказал Д. Крейвис журналистам в четверг.

Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, — это попытки России как можно скорее проложить вторую линию газопровода по дну Балтийского моря в Германию.