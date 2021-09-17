Д. Крейвис: в Европе возможен газовый кризис

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не исключает, что в ближайшее время в Европе появиться нехватка природного газа, а кризис будет вызван увеличением потребления газа в Азии и сокращением поставок российского газа в Европу из-за ускорения строительства трубопровода для «Северного потока-2». . Все же он надеется, что Брюссель примет меры во избежание кризиса.
«Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были возможные сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа», — сказал Д. Крейвис журналистам в четверг.
Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, — это попытки России как можно скорее проложить вторую линию газопровода по дну Балтийского моря в Германию.
«С тем, чтобы повлиять и оказать давление на государства-члены ЕС, и, прежде всего на Германию, чтобы ускорить запуск «Северного потока», Россия замедлила поставки газа и хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ», — сказал он.
Д. Крейвис отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые повышают цены и на рынке электроэнергии.
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газ не будет поставляться по завершённому на минувшей неделе газопроводу «Северный поток-2» с 1 октября, как ранее сообщали СМИ. Представители правительства России заявили, что немецкий регулятор может выдать разрешение на использование «Северного потока-2» примерно через четыре месяца.