В Эстонии началась подготовка второго этапа строительства границы с Россией

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Центр управления государственными лесами Эстонии приступил к подготовке ко второму этапу строительства новой инфраструктуры границы с РФ. Об этом сообщил в четверг глава юго-восточного региона Центра управления государственными лесами Эстонии Кристо Кокк, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники ведомства начали прореживать лес на участке границы между деревнями Цереби и Вымморск. Кокк добавил, что на этом участке границы растут высокие леса и кустарники. Вырубку и фрезеровочные работы ведомство намерено завершить к концу января 2022 года.

«Работу облегчает тот факт, что сама временная контрольная линия проходит через пастбища и пашни, а крупных водоемов, как это было на первом этапе строительства границы, на этот раз не будет», — приводит его слова портал ERR.