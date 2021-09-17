В Эстонии началась подготовка второго этапа строительства границы с Россией

Центр управления государственными лесами Эстонии приступил к подготовке ко второму этапу строительства новой инфраструктуры границы с РФ. Об этом сообщил в четверг глава юго-восточного региона Центра управления государственными лесами Эстонии Кристо Кокк, передает ТАСС.
По его словам, сотрудники ведомства начали прореживать лес на участке границы между деревнями Цереби и Вымморск. Кокк добавил, что на этом участке границы растут высокие леса и кустарники. Вырубку и фрезеровочные работы ведомство намерено завершить к концу января 2022 года.
«Работу облегчает тот факт, что сама временная контрольная линия проходит через пастбища и пашни, а крупных водоемов, как это было на первом этапе строительства границы, на этот раз не будет», — приводит его слова портал ERR.
Работы по строительству инфраструктуры на границе Эстонии с РФ начались в эстонском уезде Вырумаа в июле 2020 года. Смета первого этапа, который должен быть завершен в течение трех лет, составит €20 млн. Ранее правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн, проект может быть завершен к 2026-2027 годам.
Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией «самой современной в ЕС», со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены обеспечить камерами слежения и беспилотниками.
Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.