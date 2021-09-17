М. Скуодис: могут быть повышены квоты по трудоустройству для перевозчиков

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Квоты на трудоустройство иностранцев для перевозчиков могут быть повышены, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, должны быть созданы условия для дефицитных работников, которые хотят прибыть в Литву на работу.

«Квоты исчерпаны, и, по моему личному мнению, они могут быть повышены. Надеюсь, что перевозчики с профсоюзами достигнут соглашения, о котором идут слишком длительные дискуссии. А тогда Министерство социальной защиты и труда могло бы сделать этот шаг, который мы поддержим», – сказал министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, нехватка водителей ощущается не только в Литве, но и в других странах, например, в Германии или в Соединенном Королевстве.