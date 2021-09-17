М. Скуодис: могут быть повышены квоты по трудоустройству для перевозчиков

Квоты на трудоустройство иностранцев для перевозчиков могут быть повышены, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис. По его словам, должны быть созданы условия для дефицитных работников, которые хотят прибыть в Литву на работу.
«Квоты исчерпаны, и, по моему личному мнению, они могут быть повышены. Надеюсь, что перевозчики с профсоюзами достигнут соглашения, о котором идут слишком длительные дискуссии. А тогда Министерство социальной защиты и труда могло бы сделать этот шаг, который мы поддержим», – сказал министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, нехватка водителей ощущается не только в Литве, но и в других странах, например, в Германии или в Соединенном Королевстве.
«Особенностью Литвы является то, что наш транспортный сектор такой большой, что литовские водители, жители Литвы никогда не заполнят всех рабочих мест», – сказал М. Скуодис.
Ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava утверждает, что убытки перевозчиков в связи с отказом Министерства социальной защиты и труда выделить 15 тыс. квот на трудоустройство граждан третьих стран, насчитывают десятки миллионов евро.
Министерство предложило перевозчикам консультироваться с профсоюзами о том, как улучшить условия работы водителей.