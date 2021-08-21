МИД РФ: наращивание сил НАТО в Польше и странах Балтии провокационно и как минимум недальновидно

Наращивание сил НАТО в Польше и странах Балтии, а также увеличение числа натовских маневров в Европе является провокационным и как минимум недальновидным. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы продолжаем исходить из того, что в Европе в целом не просматривается каких-либо неразрешимых военно-политических вопросов, которые могли бы потребовать военного решения или весомого присутствия здесь военно-политических блоков, — сказала Мария Захарова. — Тем не менее реальное положение дел и тенденция наращивания военного присутствия НАТО на наших западных рубежах свидетельствуют, что в альянсе думают иначе».
Официальный представитель МИД РФ, имея в виду в том числе ситуацию в Афганистане, считает, что руководство НАТО, развивая пропагандистский тезис о необходимости некого силового сдерживания Москвы, не замечает реальных угроз. «Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса, — указала она. — Знаете почему? Ответ прост: потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе — это России. В этой ситуации немудрено, что реалии и реальные угрозы они просто не видели. Но сейчас это уже достояние всего мира».
«Так называемое ротационное присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырех натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой, — продолжила Мария Захарова. — Даже на фоне пандемии COVID-19 альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия, как они говорят, противосопоставимому противнику, под которым, естественно, подразумевается Россия. Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях как минимум недальновидными».
Российская сторона также обеспокоена перспективами роста американского военного присутствия в Польше. «Там планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4,5 тыс. человек, — сообщила официальный представитель МИД РФ. — Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить американскую группировку в этой стране до 20 тыс. человек».
«Все это неизбежно ведет к изменению баланса сил в Европе и провоцирует скатывание в очередную гонку вооружений. Мы намерены внимательно отслеживать ситуацию и в случае дальнейших действий США и НАТО по подрыву основ безопасности на континенте будем вынуждены принять ответные меры для обеспечения своих законных национальных интересов», — заявила Мария Захарова.