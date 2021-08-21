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Литва готовится в следующем году к испытаниям электросистемы

Фото enmin.lrv.lt

В настоящее время компания Litgrid, которая в сентябре 2022 года намерена провести испытание изолированной работы системы электропередач Литвы, ведет поиски тех, кто может провести исследование испытаний. 

С приближением синхронизации сетей с континентальной Европой, необходимо испытать систему на возможность работать самостоятельно.

Генеральный директор компании Рокас Масюлис отметил, что исследование неоходимо, чтобы компания могла определить, что еще нужно сделать для обеспечения полностью самостоятельного функционирования, управления частотой и обеспечения надежной работы электропередающей системы Литвы до соединения с системами в Европе.

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Авторы исследования должны будут выполнить анализ стабильности системы и элетроиспытания — будут испытаны системы управления в ситуации крупных отклонений частоты.

Ранее Litgrid уже проводила частичные технологические испытания изолированной работы. 

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