Механизм COVAX предлагает Северной Корее почти 3 млн доз вакцины Sinovac

Добавим, что в декабре 2020 года Северная Корея заявила о заинтересованности в присоединении к программе распространения вакцин против коронавируса среди стран с низкими доходами.

Северная Корея выразила заинтересованность в присоединении к программе распространения вакцины COVAX AMC для стран с низкими доходами в декабре 2020 года.

По словам Сальвадора, с тех пор ВОЗ помогает органам здравоохранения КНДР соответствовать «техническим требованиям для получения права на получение вакцины против COVID-19, поддерживаемой COVAX».

«Северная Корея уже разработала национальный план внедрения вакцины и план технической помощи для внедрения вакцины», — добавил представитель ВОЗ.

Ранее заявлялось, что в ВОЗ не знают ни об одном случае коронавируса в Северной Корее. Согласно данным, в КНДР коронавирусом никто не болел. Также якобы нет ни одного летального исхода от вируса.

Тем временем в КНДР наблюдается нехватка продовольствия. В стране используют рис, запасенный на случай войны.