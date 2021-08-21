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Механизм COVAX предлагает Северной Корее почти 3 млн доз вакцины Sinovac

Photo by Pontificia Universidad Católica de Chile on Foter.com

Глобальная инициатива COVAX предложила предоставить Северной Корее 2,7 миллиона доз вакцины против коронавируса Sinovac. Если страна проявит интерес, ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут работать в этом направлении, заявил представитель ВОЗ в КНДР Эдвин Сальвадор, пишет NK News.

По его словам, ВОЗ ведет диалог с властями КНДР, чтобы активизировать поддержку.

Северная Корея также должна получить 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но доставка откладывалась на несколько месяцев из-за отсутствия у страны «технической готовности» и из-за «глобальной нехватки поставок».

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Добавим, что в декабре 2020 года Северная Корея заявила о заинтересованности в присоединении к программе распространения вакцин против коронавируса среди стран с низкими доходами.

Северная Корея выразила заинтересованность в присоединении к программе распространения вакцины COVAX AMC для стран с низкими доходами в декабре 2020 года.

По словам Сальвадора, с тех пор ВОЗ помогает органам здравоохранения КНДР соответствовать «техническим требованиям для получения права на получение вакцины против COVID-19, поддерживаемой COVAX».

«Северная Корея уже разработала национальный план внедрения вакцины и план технической помощи для внедрения вакцины», — добавил представитель ВОЗ.

Ранее заявлялось, что в ВОЗ не знают ни об одном случае коронавируса в Северной Корее. Согласно данным, в КНДР коронавирусом никто не болел. Также якобы нет ни одного летального исхода от вируса.

Тем временем в КНДР наблюдается нехватка продовольствия. В стране используют рис, запасенный на случай войны.

korrespondent.net

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