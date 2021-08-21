Механизм COVAX предлагает Северной Корее почти 3 млн доз вакцины Sinovac

Глобальная инициатива COVAX предложила предоставить Северной Корее 2,7 миллиона доз вакцины против коронавируса Sinovac. Если страна проявит интерес, ВОЗ и ЮНИСЕФ начнут работать в этом направлении, заявил представитель ВОЗ в КНДР Эдвин Сальвадор, пишет NK News.
По его словам, ВОЗ ведет диалог с властями КНДР, чтобы активизировать поддержку.
Северная Корея также должна получить 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но доставка откладывалась на несколько месяцев из-за отсутствия у страны «технической готовности» и из-за «глобальной нехватки поставок».
Добавим, что в декабре 2020 года Северная Корея заявила о заинтересованности в присоединении к программе распространения вакцин против коронавируса среди стран с низкими доходами.
Северная Корея выразила заинтересованность в присоединении к программе распространения вакцины COVAX AMC для стран с низкими доходами в декабре 2020 года.
По словам Сальвадора, с тех пор ВОЗ помогает органам здравоохранения КНДР соответствовать «техническим требованиям для получения права на получение вакцины против COVID-19, поддерживаемой COVAX».
«Северная Корея уже разработала национальный план внедрения вакцины и план технической помощи для внедрения вакцины», — добавил представитель ВОЗ.
Ранее заявлялось, что в ВОЗ не знают ни об одном случае коронавируса в Северной Корее. Согласно данным, в КНДР коронавирусом никто не болел. Также якобы нет ни одного летального исхода от вируса.
Тем временем в КНДР наблюдается нехватка продовольствия. В стране используют рис, запасенный на случай войны.korrespondent.net