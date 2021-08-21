Клайпедский порт ожидает в следующем году более 50 круизных судов

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Клайпедский порт, фактически потерявший из-за пандемии два круизных сезона, в следующем году ожидает прибытия более 50 круизных судов.

Директор порта по инфраструктуре Видмантас Паукште говорит, что порт порт пока получил только предварительные заявки. По его словам, обычно до пандемии в сезон приходило около 60 судов.

«На следующий год у нас предварительно более 50 судов, столько заявок, но проектировать эту ситуацию далеко в будущее очень сложно, и если не произойдет никаких неприятных изменений, это должно подтвердиться, если из-за пандемической ситуации не будет ограничений», – сказал В. Паукште журналистам в Клайпеде.