Черногория ужесточила правила въезда в страну

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Черногория ввела ограничения для туристов, въезжающих в страну. Теперь прибывающим необходимо иметь либо сертификат вакцинации от коронавируса, либо ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, либо справку о перенесенном заболевании. Меры будут действовать до 10 сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на правительство Черногории.

Отмечается, что гражданам Черногории и иностранцам разрешается въезд, только если у них есть один из четырех документов: сертификат вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами препарата), справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее.

Эти условия не касаются граждан, приезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.