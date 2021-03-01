МИД России анонсировал ответную реакцию на санкции ЕС

Грушко отметил, что решение Евросоюза одобрить санкции по делу Алексея Навального не стало для Москвы сюрпризом, однако подобные действия разрушительно действуют на двусторонние отношения. «Для нас это не сюрприз. ЕС продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никаким образом не отвечает интересам самих европейских стран», — указал замглавы МИД РФ.

Ранее в понедельник источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил корреспонденту ТАСС, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального — впервые в рамках нового санкционного механизма ЕС по нарушению прав человека. Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу. В санкционный список могут попасть чиновники, причастные к аресту и осуждению Навального.